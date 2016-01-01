timeSeriesChangesToGrid
聚合函数，将时间序列数据作为时间戳和值的对，并在由开始时间戳、结束时间戳和步长描述的规则时间网格上计算 PromQL 类似的变化。对于网格上的每个点，计算
changes 的样本在指定的时间窗口内考虑。
参数：
start timestamp- 指定网格的开始
end timestamp- 指定网格的结束
grid step- 指定网格的步长（单位：秒）
staleness- 指定考虑样本的最大“陈旧性”（单位：秒）
参数：
timestamp- 样本的时间戳
value- 与
timestamp对应的时间序列值
返回值：
在指定网格上的
changes 值，返回为
Array(Nullable(Float64))。返回的数组包含每个时间网格点的一个值。如果在窗口内没有样本用于计算特定网格点的变化值，则该值为 NULL。
示例：
以下查询计算网格 [90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210, 225] 上的
changes 值：
响应：
也可以将多个时间戳和值样本作为相同大小的数组传递。使用数组参数的相同查询：
备注
此函数为实验性功能，通过设置
allow_experimental_ts_to_grid_aggregate_function=true 来启用。