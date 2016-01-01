timeSeriesChangesToGrid

聚合函数，将时间序列数据作为时间戳和值的对，并在由开始时间戳、结束时间戳和步长描述的规则时间网格上计算 PromQL 类似的变化。对于网格上的每个点，计算 changes 的样本在指定的时间窗口内考虑。

参数：

start timestamp - 指定网格的开始

- 指定网格的开始 end timestamp - 指定网格的结束

- 指定网格的结束 grid step - 指定网格的步长（单位：秒）

- 指定网格的步长（单位：秒） staleness - 指定考虑样本的最大“陈旧性”（单位：秒）

参数：

timestamp - 样本的时间戳

- 样本的时间戳 value - 与 timestamp 对应的时间序列值

返回值： 在指定网格上的 changes 值，返回为 Array(Nullable(Float64)) 。返回的数组包含每个时间网格点的一个值。如果在窗口内没有样本用于计算特定网格点的变化值，则该值为 NULL。

示例： 以下查询计算网格 [90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210, 225] 上的 changes 值：

WITH -- NOTE: the gap between 130 and 190 is to show how values are filled for ts = 180 according to window paramater [110, 120, 130, 190, 200, 210, 220, 230]::Array(DateTime) AS timestamps, [1, 1, 3, 5, 5, 8, 12, 13]::Array(Float32) AS values, -- array of values corresponding to timestamps above 90 AS start_ts, -- start of timestamp grid 90 + 135 AS end_ts, -- end of timestamp grid 15 AS step_seconds, -- step of timestamp grid 45 AS window_seconds -- "staleness" window SELECT timeSeriesChangesToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamp, value) FROM ( -- This subquery converts arrays of timestamps and values into rows of `timestamp`, `value` SELECT arrayJoin(arrayZip(timestamps, values)) AS ts_and_val, ts_and_val.1 AS timestamp, ts_and_val.2 AS value );

响应：

┌─timeSeriesChangesToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamp, value)─┐ 1. │ [NULL,NULL,0,1,1,1,NULL,0,1,2] │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

也可以将多个时间戳和值样本作为相同大小的数组传递。使用数组参数的相同查询：

WITH [110, 120, 130, 190, 200, 210, 220, 230]::Array(DateTime) AS timestamps, [1, 1, 3, 5, 5, 8, 12, 13]::Array(Float32) AS values, 90 AS start_ts, 90 + 135 AS end_ts, 15 AS step_seconds, 45 AS window_seconds SELECT timeSeriesChangesToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamps, values);