sumMapWithOverflow
根据
key数组中指定的键对
value数组进行求和。返回一个包含两个数组的元组：按顺序排列的键和对应键的求和值。它与sumMap函数的不同之处在于，它会处理溢出情况——即对求和返回与参数数据类型相同的数据类型。
语法
sumMapWithOverflow(key <Array>, value <Array>)Array type.
sumMapWithOverflow(Tuple(key <Array>, value <Array>))Tuple type.
参数
传递键和值数组的元组与单独传递键数组和值数组是同义的。
备注
对于每个需要求和的行，
key和
value中的元素数量必须相同。
返回值
- 返回一个包含两个数组的元组：按顺序排列的键和对应键的求和值。
示例
首先我们创建一个名为
sum_map的表，并插入一些数据。键和值的数组分别存储在名为
statusMap的Nested类型的列中，以及共同存储在名为
statusMapTuple的tuple类型的列中，以说明上述两种不同语法的使用。
查询：
如果我们使用
sumMap、
sumMapWithOverflow以及
toTypeName函数查询表格，我们可以看到对于
sumMapWithOverflow函数，求和值数组的数据类型与参数类型相同，均为
UInt8（即进行了溢出的求和）。而对于
sumMap，求和值数组的数据类型已从
UInt8更改为
UInt64，以防止出现溢出。
查询：
同样，我们也可以使用元组语法得到相同的结果。
结果：
另请参见