sumMapWithOverflow

根据 key 数组中指定的键对 value 数组进行求和。返回一个包含两个数组的元组：按顺序排列的键和对应键的求和值。它与sumMap函数的不同之处在于，它会处理溢出情况——即对求和返回与参数数据类型相同的数据类型。

语法

参数

key : Array 类型的键。

: Array 类型的键。 value : Array 类型的值。

传递键和值数组的元组与单独传递键数组和值数组是同义的。

备注 对于每个需要求和的行， key 和 value 中的元素数量必须相同。

返回值

返回一个包含两个数组的元组：按顺序排列的键和对应键的求和值。

示例

首先我们创建一个名为 sum_map 的表，并插入一些数据。键和值的数组分别存储在名为 statusMap 的Nested类型的列中，以及共同存储在名为 statusMapTuple 的tuple类型的列中，以说明上述两种不同语法的使用。

查询：

如果我们使用 sumMap 、 sumMapWithOverflow 以及 toTypeName 函数查询表格，我们可以看到对于 sumMapWithOverflow 函数，求和值数组的数据类型与参数类型相同，均为 UInt8 （即进行了溢出的求和）。而对于 sumMap ，求和值数组的数据类型已从 UInt8 更改为 UInt64 ，以防止出现溢出。

查询：

同样，我们也可以使用元组语法得到相同的结果。

结果：

另请参见