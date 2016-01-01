studentTTestOneSample

应用单样本 Student t 检验，以确定样本的均值是否与已知的总体均值不同。

假设正态分布。零假设是样本均值等于总体均值。

语法

studentTTestOneSample([confidence_level])(sample_data, population_mean)

可选的 confidence_level 使得置信区间的计算成为可能。

参数

sample_data — 样本数据。整数、浮点数或小数。

population_mean — 用于测试的已知总体均值。整数、浮点数或小数（通常为常量）。

参数说明

confidence_level — 置信区间的置信水平。介于 (0, 1) 之间的浮点数。

注意：

至少需要 2 个观察值；否则结果为 (nan, nan) （如果请求了区间，则区间为 nan ）。

（如果请求了区间，则区间为 ）。 常量或接近常量的输入也会返回 nan ，由于零（或有效为零）的标准误差。

返回值

元组，包含两个或四个元素（如果指定了 confidence_level ）：

计算出的 t 统计量。Float64。

计算出的 p 值（双尾）。Float64。

计算出的置信区间下限。Float64。（可选）

计算出的置信区间上限。Float64。（可选）

置信区间是针对给定置信水平的样本均值。

示例

输入表：

┌─value─┐ │ 20.3 │ │ 21.1 │ │ 21.7 │ │ 19.9 │ │ 21.8 │ └───────┘

没有置信区间：

SELECT studentTTestOneSample()(value, 20.0) FROM t; -- or simply SELECT studentTTestOneSample(value, 20.0) FROM t;

有置信区间（95%）：

SELECT studentTTestOneSample(0.95)(value, 20.0) FROM t;

另见