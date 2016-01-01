studentTTestOneSample
应用单样本 Student t 检验，以确定样本的均值是否与已知的总体均值不同。
假设正态分布。零假设是样本均值等于总体均值。
语法
可选的
confidence_level 使得置信区间的计算成为可能。
参数
sample_data— 样本数据。整数、浮点数或小数。
population_mean— 用于测试的已知总体均值。整数、浮点数或小数（通常为常量）。
参数说明
confidence_level— 置信区间的置信水平。介于 (0, 1) 之间的浮点数。
注意：
- 至少需要 2 个观察值；否则结果为
(nan, nan)（如果请求了区间，则区间为
nan）。
- 常量或接近常量的输入也会返回
nan，由于零（或有效为零）的标准误差。
返回值
元组，包含两个或四个元素（如果指定了
confidence_level）：
- 计算出的 t 统计量。Float64。
- 计算出的 p 值（双尾）。Float64。
- 计算出的置信区间下限。Float64。（可选）
- 计算出的置信区间上限。Float64。（可选）
置信区间是针对给定置信水平的样本均值。
示例
输入表：
没有置信区间：
有置信区间（95%）：
