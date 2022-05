stochasticLogisticRegression

使用已经保存的state我们可以预测标签为 `1` 的对象的概率。

``` sql

WITH (SELECT state FROM your_model) AS model SELECT

evalMLMethod(model, param1, param2) FROM test_data

```



查询结果返回一个列的概率。注意 `evalMLMethod` 的第一个参数是 `AggregateFunctionState` 对象,接下来的参数是列的特性。



我们也可以设置概率的范围, 这样需要给元素指定不同的标签。



``` sql

SELECT ans < 1.1 AND ans > 0.5 FROM

(WITH (SELECT state FROM your_model) AS model SELECT

evalMLMethod(model, param1, param2) AS ans FROM test_data)

```



结果是标签。



`test_data` 是一个像 `train_data` 一样的表,但是不包含目标值。