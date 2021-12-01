quantileTDigest
最大误差为1%。 内存消耗为
log(n)，这里
n 是值的个数。 结果取决于运行查询的顺序，并且是不确定的。
该函数的性能低于 quantile 或 quantileTiming 的性能。 从状态大小和精度的比值来看，这个函数比
quantile 更优秀。
当在一个查询中使用多个不同层次的
quantile* 时，内部状态不会被组合（即查询的工作效率低于组合情况）。在这种情况下，使用 quantiles 函数。
语法
quantileTDigest(level)(expr)
别名:
medianTDigest。
参数
level— 分位数层次。可选参数。从0到1的一个float类型的常量。我们推荐
level值的范围为
[0.01, 0.99]。默认值：0.5。当
level=0.5时，该函数计算 中位数。
expr— 求值表达式，类型为数值类型data types, Date 或 DateTime。
返回值
- 指定层次的分位数。
类型:
示例
查询:
SELECT quantileTDigest(number) FROM numbers(10)
结果:
┌─quantileTDigest(number)─┐
│ 4.5 │
└─────────────────────────┘
参见