quantilesTimingWeighted

quantileTimingWeighted 相同，但接受带有分位水平的多个参数，并返回一个 Array，其中包含这些分位数对应的多个值。

示例

输入表：

┌─response_time─┬─weight─┐
│            68 │      1 │
│           104 │      2 │
│           112 │      3 │
│           126 │      2 │
│           138 │      1 │
│           162 │      1 │
└───────────────┴────────┘

查询：

SELECT quantilesTimingWeighted(0,5, 0.99)(response_time, weight) FROM t

结果：

┌─quantilesTimingWeighted(0.5, 0.99)(response_time, weight)─┐
│ [112,162]                                                 │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘

另请参阅