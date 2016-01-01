函数聚合函数聚合函数quantilesTimingWeightedquantilesTimingWeighted 与 quantileTimingWeighted 相同，但接受带有分位水平的多个参数，并返回一个 Array，其中包含这些分位数对应的多个值。 示例 输入表： ┌─response_time─┬─weight─┐ │ 68 │ 1 │ │ 104 │ 2 │ │ 112 │ 3 │ │ 126 │ 2 │ │ 138 │ 1 │ │ 162 │ 1 │ └───────────────┴────────┘ 查询： SELECT quantilesTimingWeighted(0,5, 0.99)(response_time, weight) FROM t 结果： ┌─quantilesTimingWeighted(0.5, 0.99)(response_time, weight)─┐ │ [112,162] │ └───────────────────────────────────────────────────────────┘ 另请参阅 median quantiles