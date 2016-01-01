跳到主要内容
quantilesGK

quantilesGK 的工作方式与 quantileGK 类似，但允许我们同时计算多个不同分位点的分位数，并返回一个数组。

语法

quantilesGK(accuracy, level1, level2, ...)(expr)

返回值

  • 指定分位等级的 Array

数组元素类型：

  • 对于数值数据类型输入，为 Float64
  • 如果输入值是 Date 类型，则为 Date
  • 如果输入值是 DateTime 类型，则为 DateTime

示例

查询：

SELECT quantilesGK(1, 0.25, 0.5, 0.75)(number + 1)
FROM numbers(1000)

┌─quantilesGK(1, 0.25, 0.5, 0.75)(plus(number, 1))─┐
│ [1,1,1]                                          │
└──────────────────────────────────────────────────┘

SELECT quantilesGK(10, 0.25, 0.5, 0.75)(number + 1)
FROM numbers(1000)

┌─quantilesGK(10, 0.25, 0.5, 0.75)(plus(number, 1))─┐
│ [156,413,659]                                     │
└───────────────────────────────────────────────────┘
SELECT quantilesGK(100, 0.25, 0.5, 0.75)(number + 1)
FROM numbers(1000)

┌─quantilesGK(100, 0.25, 0.5, 0.75)(plus(number, 1))─┐
│ [251,498,741]                                      │
└────────────────────────────────────────────────────┘

SELECT quantilesGK(1000, 0.25, 0.5, 0.75)(number + 1)
FROM numbers(1000)

┌─quantilesGK(1000, 0.25, 0.5, 0.75)(plus(number, 1))─┐
│ [249,499,749]                                       │
└─────────────────────────────────────────────────────┘