quantileExactWeighted
考虑到每个元素的权重，然后准确计算数值序列的分位数。
为了准确计算，所有输入的数据被合并为一个数组，并且部分的排序。每个输入值需要根据
weight 计算求和。该算法使用哈希表。正因为如此，在数据重复较多的时候使用的内存是少于quantileExact的。 您可以使用此函数代替
quantileExact 并指定
weight为 1 。
当在一个查询中使用多个不同层次的
quantile* 时，内部状态不会被组合（即查询的工作效率低于组合情况）。在这种情况下，使用 quantiles 函数。
语法
quantileExactWeighted(level)(expr, weight)
别名:
medianExactWeighted。
参数
level— 分位数层次。可选参数。从0到1的一个float类型的常量。我们推荐
level值的范围为
[0.01, 0.99]. 默认值：0.5。当
level=0.5时，该函数计算 中位数。
expr— 求值表达式，类型为数值类型data types, Date 或 DateTime。
weight— 权重序列。 权重是一个数据出现的数值。
返回值
- 指定层次的分位数。
类型:
示例
输入表:
┌─n─┬─val─┐
│ 0 │ 3 │
│ 1 │ 2 │
│ 2 │ 1 │
│ 5 │ 4 │
└───┴─────┘
查询:
SELECT quantileExactWeighted(n, val) FROM t
结果:
┌─quantileExactWeighted(n, val)─┐
│ 1 │
└───────────────────────────────┘
参见