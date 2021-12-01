quantileExact

准确计算数字序列的分位数。

为了准确计算，所有输入的数据被合并为一个数组，并且部分的排序。因此该函数需要 O(n) 的内存，n为输入数据的个数。但是对于少量数据来说，该函数还是非常有效的。

当在一个查询中使用多个不同层次的 quantile* 时，内部状态不会被组合（即查询的工作效率低于组合情况）。在这种情况下，使用 quantiles 函数。

语法

quantileExact ( level ) ( expr )



别名: medianExact 。

参数

level — 分位数层次。可选参数。从0到1的一个float类型的常量。我们推荐 level 值的范围为 [0.01, 0.99] 。默认值：0.5。当 level=0.5 时，该函数计算中位数。

— 分位数层次。可选参数。从0到1的一个float类型的常量。我们推荐 值的范围为 。默认值：0.5。当 时，该函数计算中位数。 expr — 求值表达式，类型为数值类型data types, Date 或 DateTime。

返回值

指定层次的分位数。

类型:

Float64 对于数字数据类型输入。

日期 如果输入值具有 Date 类型。

类型。 日期时间 如果输入值具有 DateTime 类型。

示例

查询:

SELECT quantileExact ( number ) FROM numbers ( 10 )



结果:

┌─quantileExact(number)─┐

│ 5 │

└───────────────────────┘



quantileExactLow

和 quantileExact 相似, 准确计算数字序列的分位数。

为了准确计算，所有输入的数据被合并为一个数组，并且全排序。这排序算法的复杂度是 O(N·log(N)) , 其中 N = std::distance(first, last) 比较。

返回值取决于分位数级别和所选取的元素数量，即如果级别是 0.5, 函数返回偶数元素的低位中位数，奇数元素的中位数。中位数计算类似于 python 中使用的median_low的实现。

对于所有其他级别， 返回 level * size_of_array 值所对应的索引的元素值。

例如:

SELECT quantileExactLow ( 0.1 ) ( number ) FROM numbers ( 10 )



┌─quantileExactLow ( 0.1 ) ( number ) ─┐

│ 1 │

└───────────────────────────────┘



当在一个查询中使用多个不同层次的 quantile* 时，内部状态不会被组合（即查询的工作效率低于组合情况）。在这种情况下，使用 quantiles 函数。

语法

quantileExactLow ( level ) ( expr )



别名: medianExactLow 。

参数

level — 分位数层次。可选参数。从0到1的一个float类型的常量。我们推荐 level 值的范围为 [0.01, 0.99] 。默认值：0.5。当 level=0.5 时，该函数计算 中位数。

— 分位数层次。可选参数。从0到1的一个float类型的常量。我们推荐 值的范围为 。默认值：0.5。当 时，该函数计算 中位数。 expr — — 求值表达式，类型为数值类型data types, Date 或 DateTime。

返回值

指定层次的分位数。

类型:

Float64 用于数字数据类型输入。

Date 如果输入值是 Date 类型。

类型。 DateTime 如果输入值是 DateTime 类型。

示例

查询:

SELECT quantileExactLow ( number ) FROM numbers ( 10 )



结果:

┌─quantileExactLow(number)─┐

│ 4 │

└──────────────────────────┘



quantileExactHigh

和 quantileExact 相似, 准确计算数字序列的分位数。

为了准确计算，所有输入的数据被合并为一个数组，并且全排序。这排序算法的复杂度是 O(N·log(N)) , 其中 N = std::distance(first, last) 比较。

返回值取决于分位数级别和所选取的元素数量，即如果级别是 0.5, 函数返回偶数元素的低位中位数，奇数元素的中位数。中位数计算类似于 python 中使用的median_high的实现。

对于所有其他级别， 返回 level * size_of_array 值所对应的索引的元素值。

这个实现与当前的 quantileExact 实现完全相似。

当在一个查询中使用多个不同层次的 quantile* 时，内部状态不会被组合（即查询的工作效率低于组合情况）。在这种情况下，使用 quantiles 函数。

语法

quantileExactHigh ( level ) ( expr )



别名: medianExactHigh 。

参数

level — 分位数层次。可选参数。从0到1的一个float类型的常量。我们推荐 level 值的范围为 [0.01, 0.99] 。默认值：0.5。当 level=0.5 时，该函数计算 中位数。

— 分位数层次。可选参数。从0到1的一个float类型的常量。我们推荐 值的范围为 。默认值：0.5。当 时，该函数计算 中位数。 expr — — 求值表达式，类型为数值类型data types, Date 或 DateTime。

返回值

指定层次的分位数。

类型:

Float64 用于数字数据类型输入。

Date 如果输入值是 Date 类型。

类型。 DateTime 如果输入值是 DateTime 类型。

示例

查询:

SELECT quantileExactHigh ( number ) FROM numbers ( 10 )



结果:

┌─quantileExactHigh(number)─┐

│ 5 │

└───────────────────────────┘



参见