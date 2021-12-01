quantileExact
准确计算数字序列的分位数。
为了准确计算，所有输入的数据被合并为一个数组，并且部分的排序。因此该函数需要
O(n) 的内存，n为输入数据的个数。但是对于少量数据来说，该函数还是非常有效的。
当在一个查询中使用多个不同层次的
quantile* 时，内部状态不会被组合（即查询的工作效率低于组合情况）。在这种情况下，使用 quantiles 函数。
语法
quantileExact(level)(expr)
别名:
medianExact。
参数
level— 分位数层次。可选参数。从0到1的一个float类型的常量。我们推荐
level值的范围为
[0.01, 0.99]。默认值：0.5。当
level=0.5时，该函数计算中位数。
expr— 求值表达式，类型为数值类型data types, Date 或 DateTime。
返回值
- 指定层次的分位数。
类型:
示例
查询:
SELECT quantileExact(number) FROM numbers(10)
结果:
┌─quantileExact(number)─┐
│ 5 │
└───────────────────────┘
quantileExactLow
和
quantileExact 相似, 准确计算数字序列的分位数。
为了准确计算，所有输入的数据被合并为一个数组，并且全排序。这排序算法的复杂度是
O(N·log(N)), 其中
N = std::distance(first, last) 比较。
返回值取决于分位数级别和所选取的元素数量，即如果级别是 0.5, 函数返回偶数元素的低位中位数，奇数元素的中位数。中位数计算类似于 python 中使用的median_low的实现。
对于所有其他级别， 返回
level * size_of_array 值所对应的索引的元素值。
例如:
SELECT quantileExactLow(0.1)(number) FROM numbers(10)
┌─quantileExactLow(0.1)(number)─┐
│ 1 │
└───────────────────────────────┘
当在一个查询中使用多个不同层次的
quantile* 时，内部状态不会被组合（即查询的工作效率低于组合情况）。在这种情况下，使用 quantiles 函数。
语法
quantileExactLow(level)(expr)
别名:
medianExactLow。
参数
level— 分位数层次。可选参数。从0到1的一个float类型的常量。我们推荐
level值的范围为
[0.01, 0.99]。默认值：0.5。当
level=0.5时，该函数计算 中位数。
expr— — 求值表达式，类型为数值类型data types, Date 或 DateTime。
返回值
- 指定层次的分位数。
类型:
示例
查询:
SELECT quantileExactLow(number) FROM numbers(10)
结果:
┌─quantileExactLow(number)─┐
│ 4 │
└──────────────────────────┘
quantileExactHigh
和
quantileExact 相似, 准确计算数字序列的分位数。
为了准确计算，所有输入的数据被合并为一个数组，并且全排序。这排序算法的复杂度是
O(N·log(N)), 其中
N = std::distance(first, last) 比较。
返回值取决于分位数级别和所选取的元素数量，即如果级别是 0.5, 函数返回偶数元素的低位中位数，奇数元素的中位数。中位数计算类似于 python 中使用的median_high的实现。
对于所有其他级别， 返回
level * size_of_array 值所对应的索引的元素值。
这个实现与当前的
quantileExact 实现完全相似。
当在一个查询中使用多个不同层次的
quantile* 时，内部状态不会被组合（即查询的工作效率低于组合情况）。在这种情况下，使用 quantiles 函数。
语法
quantileExactHigh(level)(expr)
别名:
medianExactHigh。
参数
level— 分位数层次。可选参数。从0到1的一个float类型的常量。我们推荐
level值的范围为
[0.01, 0.99]。默认值：0.5。当
level=0.5时，该函数计算 中位数。
expr— — 求值表达式，类型为数值类型data types, Date 或 DateTime。
返回值
- 指定层次的分位数。
类型:
示例
查询:
SELECT quantileExactHigh(number) FROM numbers(10)
结果:
┌─quantileExactHigh(number)─┐
│ 5 │
└───────────────────────────┘
参见