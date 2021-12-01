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quantileDeterministic

计算数字序列的近似分位数

此功能适用 水塘抽样，使用储存器最大到8192和随机数发生器进行采样。 结果是非确定性的。 要获得精确的分位数，请使用 quantileExact 功能。

当在一个查询中使用多个不同层次的 quantile* 时，内部状态不会被组合（即查询的工作效率低于组合情况）。在这种情况下，使用quantiles功能。

语法

quantileDeterministic(level)(expr, determinator)

别名: medianDeterministic

参数

  • level — 分位数层次。可选参数。从0到1的一个float类型的常量。 我们推荐 level 值的范围为 [0.01, 0.99]。默认值：0.5。 当 level=0.5时，该函数计算 中位数

  • expr — 求值表达式，类型为数值类型data types, DateDateTime

  • determinator — 一个数字，其hash被用来代替在水塘抽样中随机生成的数字，这样可以保证取样的确定性。你可以使用用户ID或者事件ID等任何正数，但是如果相同的 determinator 出现多次，那结果很可能不正确。 返回值

  • 指定层次的近似分位数。

类型:

  • Float64 用于数字数据类型输入。
  • Date 如果输入值是 Date 类型。
  • DateTime 如果输入值是 DateTime 类型。

示例

输入表:

┌─val─┐
│   1 │
│   1 │
│   2 │
│   3 │
└─────┘

查询:

SELECT quantileDeterministic(val, 1) FROM t

结果:

┌─quantileDeterministic(val, 1)─┐
│                           1.5 │
└───────────────────────────────┘

参见