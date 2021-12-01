quantileDeterministic
计算数字序列的近似分位数。
此功能适用 水塘抽样，使用储存器最大到8192和随机数发生器进行采样。 结果是非确定性的。 要获得精确的分位数，请使用 quantileExact 功能。
当在一个查询中使用多个不同层次的
quantile* 时，内部状态不会被组合（即查询的工作效率低于组合情况）。在这种情况下，使用quantiles功能。
语法
quantileDeterministic(level)(expr, determinator)
别名:
medianDeterministic。
参数
level— 分位数层次。可选参数。从0到1的一个float类型的常量。 我们推荐
level值的范围为
[0.01, 0.99]。默认值：0.5。 当
level=0.5时，该函数计算 中位数。
expr— 求值表达式，类型为数值类型data types, Date 或 DateTime。
determinator— 一个数字，其hash被用来代替在水塘抽样中随机生成的数字，这样可以保证取样的确定性。你可以使用用户ID或者事件ID等任何正数，但是如果相同的
determinator出现多次，那结果很可能不正确。 返回值
指定层次的近似分位数。
类型:
示例
输入表:
┌─val─┐
│ 1 │
│ 1 │
│ 2 │
│ 3 │
└─────┘
查询:
SELECT quantileDeterministic(val, 1) FROM t
结果:
┌─quantileDeterministic(val, 1)─┐
│ 1.5 │
└───────────────────────────────┘
参见