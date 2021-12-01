quantileDeterministic

计算数字序列的近似分位数。

此功能适用 水塘抽样，使用储存器最大到8192和随机数发生器进行采样。 结果是非确定性的。 要获得精确的分位数，请使用 quantileExact 功能。

当在一个查询中使用多个不同层次的 quantile* 时，内部状态不会被组合（即查询的工作效率低于组合情况）。在这种情况下，使用quantiles功能。

语法

quantileDeterministic ( level ) ( expr , determinator )



别名: medianDeterministic 。

参数

level — 分位数层次。可选参数。从0到1的一个float类型的常量。 我们推荐 level 值的范围为 [0.01, 0.99] 。默认值：0.5。 当 level=0.5 时，该函数计算 中位数。

expr — 求值表达式，类型为数值类型data types, Date 或 DateTime。

determinator — 一个数字，其hash被用来代替在水塘抽样中随机生成的数字，这样可以保证取样的确定性。你可以使用用户ID或者事件ID等任何正数，但是如果相同的 determinator 出现多次，那结果很可能不正确。 返回值

指定层次的近似分位数。

类型:

Float64 用于数字数据类型输入。

Date 如果输入值是 Date 类型。

类型。 DateTime 如果输入值是 DateTime 类型。

示例

输入表:

┌─val─┐

│ 1 │

│ 1 │

│ 2 │

│ 3 │

└─────┘



查询:

SELECT quantileDeterministic ( val , 1 ) FROM t



结果:

┌─quantileDeterministic(val, 1)─┐

│ 1.5 │

└───────────────────────────────┘



参见