quantileExactWeightedInterpolated
计算 分位数 的数值数据序列，使用线性插值，并考虑每个元素的权重。
为了得到插值值，所有传入的值被组合成一个数组，然后根据它们相应的权重进行排序。然后使用 加权百分位法 通过构建基于权重的累积分布进行分位数插值，随后使用权重和数值进行线性插值以计算分位数。
当在一个查询中使用多个不同层级的
quantile* 函数时，内部状态不会合并（即，查询的效率低于可能的水平）。在这种情况下，请使用 quantiles 函数。
我们强烈建议使用
quantileExactWeightedInterpolated 而不是
quantileInterpolatedWeighted，因为
quantileExactWeightedInterpolated 比
quantileInterpolatedWeighted 更为准确。下面是一个例子：
语法
别名:
medianExactWeightedInterpolated.
参数
level— 分位数的水平。可选参数。常量浮点数，范围为 0 到 1。我们建议使用
level值在
[0.01, 0.99]范围内。默认值: 0.5。当
level=0.5时，函数计算 中位数。
expr— 适用于列值的表达式，结果为数值 数据类型，Date 或 DateTime。
weight— 序列成员的权重列。权重是值出现的次数，其类型为 无符号整数类型。
返回值
- 指定层级的分位数。
类型：
示例
输入表：
结果：
另见