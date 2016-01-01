quantileExactWeightedInterpolated

计算 分位数 的数值数据序列，使用线性插值，并考虑每个元素的权重。

为了得到插值值，所有传入的值被组合成一个数组，然后根据它们相应的权重进行排序。然后使用 加权百分位法 通过构建基于权重的累积分布进行分位数插值，随后使用权重和数值进行线性插值以计算分位数。

当在一个查询中使用多个不同层级的 quantile* 函数时，内部状态不会合并（即，查询的效率低于可能的水平）。在这种情况下，请使用 quantiles 函数。

我们强烈建议使用 quantileExactWeightedInterpolated 而不是 quantileInterpolatedWeighted ，因为 quantileExactWeightedInterpolated 比 quantileInterpolatedWeighted 更为准确。下面是一个例子：

语法

别名: medianExactWeightedInterpolated .

参数

level — 分位数的水平。可选参数。常量浮点数，范围为 0 到 1。我们建议使用 level 值在 [0.01, 0.99] 范围内。默认值: 0.5。当 level=0.5 时，函数计算 中位数。

— 分位数的水平。可选参数。常量浮点数，范围为 0 到 1。我们建议使用 值在 范围内。默认值: 0.5。当 时，函数计算 中位数。 expr — 适用于列值的表达式，结果为数值 数据类型，Date 或 DateTime。

— 适用于列值的表达式，结果为数值 数据类型，Date 或 DateTime。 weight — 序列成员的权重列。权重是值出现的次数，其类型为 无符号整数类型。

返回值

指定层级的分位数。

类型：

数值数据类型输入的 Float64。

如果输入值属于 Date 类型，则为 Date。

类型，则为 Date。 如果输入值属于 DateTime 类型，则为 DateTime。

示例

输入表：

结果：

另见