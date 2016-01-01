quantileExactLow

与 quantileExact 类似，该函数计算数值数据序列的精确分位数。

为了得到精确值，会将所有传入的值合并到一个数组中，然后对该数组进行完整排序。排序算法的复杂度为 O(N·log(N)) ，其中 N = std::distance(first, last) 为比较次数。

返回值取决于分位数级别和选取中的元素个数。比如当级别为 0.5 时，对于元素个数为偶数的情况，函数返回较小的中位数值；对于元素个数为奇数的情况，返回中间的中位数值。中位数的计算方式与 Python 中使用的 median_low 实现类似。

对于所有其他级别，返回数组中索引为 level * size_of_array 的元素。例如：

SELECT quantileExactLow(0.1)(number) FROM numbers(10) ┌─quantileExactLow(0.1)(number)─┐ │ 1 │ └───────────────────────────────┘

在一个查询中使用多个不同级别的 quantile* 函数时，它们的内部状态不会被合并（也就是说，查询的执行效率会低于最优）。在这种情况下，请使用 quantiles 函数。

语法

quantileExactLow(level)(expr)

别名： medianExactLow 。

参数

level — 分位数的水平。可选参数。取值为 0 到 1 之间的常量浮点数。推荐使用 [0.01, 0.99] 范围内的 level 值。默认值：0.5。当 level=0.5 时，函数计算中位数。

返回值

指定水平的分位数。

类型：

数值型输入时返回 Float64。

输入值为 Date 类型时返回 Date。

类型时返回 Date。 输入值为 DateTime 类型时返回 DateTime。

示例

查询：

SELECT quantileExactLow(number) FROM numbers(10)

结果：