quantileExactLow
与
quantileExact 类似，该函数计算数值数据序列的精确分位数。
为了得到精确值，会将所有传入的值合并到一个数组中，然后对该数组进行完整排序。排序算法的复杂度为
O(N·log(N))，其中
N = std::distance(first, last) 为比较次数。
返回值取决于分位数级别和选取中的元素个数。比如当级别为 0.5 时，对于元素个数为偶数的情况，函数返回较小的中位数值；对于元素个数为奇数的情况，返回中间的中位数值。中位数的计算方式与 Python 中使用的 median_low 实现类似。
对于所有其他级别，返回数组中索引为
level * size_of_array 的元素。例如：
在一个查询中使用多个不同级别的
quantile* 函数时，它们的内部状态不会被合并（也就是说，查询的执行效率会低于最优）。在这种情况下，请使用 quantiles 函数。
语法
别名：
medianExactLow。
参数
level— 分位数的水平。可选参数。取值为 0 到 1 之间的常量浮点数。推荐使用
[0.01, 0.99]范围内的
level值。默认值：0.5。当
level=0.5时，函数计算中位数。
expr— 作用于列值的表达式，其结果类型为数值型数据类型、Date 或 DateTime。
返回值
- 指定水平的分位数。
类型：
示例
查询：
结果：