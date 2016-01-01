quantileExactHigh

与 quantileExact 类似，此函数计算数值数据序列的精确分位数。

所有传入的值会被合并到一个数组中，然后对该数组进行完整排序，从而获得精确值。排序算法的复杂度为 O(N·log(N)) ，其中 N = std::distance(first, last) 次比较。

返回值取决于分位数水平（level）以及选定元素的个数。例如，如果 level 为 0.5，则在元素个数为偶数时函数返回较高的中位数值，在元素个数为奇数时返回中间的中位数值。中位数的计算方式类似于 Python 中使用的 median_high 实现。对于其他 level，返回下标为 level * size_of_array 对应的元素。

该实现的行为与当前的 quantileExact 实现完全一致。

在一个查询中使用多个不同 level 的 quantile* 函数时，其内部状态不会被合并（也就是说，该查询的执行效率低于理论最优）。在这种情况下，请使用 quantiles 函数。

语法

quantileExactHigh(level)(expr)

别名： medianExactHigh 。

参数

level — 分位数级别。可选参数，取值为 0 到 1 之间的常量浮点数。推荐使用范围为 [0.01, 0.99] 的 level 值。默认值：0.5。在 level=0.5 时，函数计算中位数。

返回值

指定级别的分位数。

类型：

对于数值型输入数据类型，返回 Float64。

如果输入值是 Date 类型，返回 Date。

示例

查询：

SELECT quantileExactHigh(number) FROM numbers(10)

结果：