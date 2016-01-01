quantileExactHigh
与
quantileExact 类似，此函数计算数值数据序列的精确分位数。
所有传入的值会被合并到一个数组中，然后对该数组进行完整排序，从而获得精确值。排序算法的复杂度为
O(N·log(N))，其中
N = std::distance(first, last) 次比较。
返回值取决于分位数水平（level）以及选定元素的个数。例如，如果 level 为 0.5，则在元素个数为偶数时函数返回较高的中位数值，在元素个数为奇数时返回中间的中位数值。中位数的计算方式类似于 Python 中使用的 median_high 实现。对于其他 level，返回下标为
level * size_of_array 对应的元素。
该实现的行为与当前的
quantileExact 实现完全一致。
在一个查询中使用多个不同 level 的
quantile* 函数时，其内部状态不会被合并（也就是说，该查询的执行效率低于理论最优）。在这种情况下，请使用 quantiles 函数。
语法
别名：
medianExactHigh。
参数
level— 分位数级别。可选参数，取值为 0 到 1 之间的常量浮点数。推荐使用范围为
[0.01, 0.99]的
level值。默认值：0.5。在
level=0.5时，函数计算中位数。
expr— 对列值进行计算的表达式，结果为数值型数据类型、Date 或 DateTime。
返回值
- 指定级别的分位数。
类型：
示例
查询：
结果：