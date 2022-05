minMap

语法

minMap ( key , value )

或

minMap ( Tuple ( key , value ) )



根据 key 数组中指定的键对 value 数组计算最小值。

传递 key 和 value 数组的元组与传递 key 和 value 的两个数组是同义的。 要总计的每一行的 key 和 value (数组)元素的数量必须相同。 返回两个数组组成的元组: 排好序的 key 和对应 key 的 value 计算值(最小值)。

示例

SELECT minMap ( a , b )

FROM values ( 'a Array(Int32), b Array(Int64)' , ( [ 1 , 2 ] , [ 2 , 2 ] ) , ( [ 2 , 3 ] , [ 1 , 1 ] ) )