kolmogorovSmirnovTest
对两个群体的样本应用Kolmogorov-Smirnov检验。
语法
两个样本的值在
sample_data 列中。如果
sample_index 等于 0，则该行中的值属于第一个群体的样本。否则，它属于第二个群体的样本。
样本必须属于连续的一维概率分布。
参数
参数说明
alternative— 备择假设。（可选，默认值：
'two-sided'。）字符串。 设 F(x) 和 G(x) 为第一个和第二个分布的CDF。
'two-sided'零假设是样本来自同一分布，例如对所有 x，有
F(x) = G(x)。 备择假设是这两个分布不相同。
'greater'零假设是第一个样本中的值在随机上小于第二个样本中的值， 例如，第一个分布的CDF位于第二个分布的上方，因此位于其左侧。 这实际上意味着对所有 x，有
F(x) >= G(x)。在这种情况下，备择假设是
F(x) < G(x)在至少一个 x。
'less'零假设是第一个样本中的值在随机上大于第二个样本中的值， 例如，第一个分布的CDF位于第二个分布的下方，因此位于其右侧。 这实际上意味着对所有 x，有
F(x) <= G(x)。在这种情况下，备择假设是
F(x) > G(x)在至少一个 x。
-
computation_method— 用于计算p值的方法。（可选，默认值：
'auto'。）字符串。
'exact'- 使用测试统计量的精确概率分布进行计算。除小样本外，计算密集且浪费。
'asymp'(
'asymptotic') - 使用近似值进行计算。对于大样本，精确和渐近的p值非常相似。
'auto'- 当样本的最大数量小于 10'000 时使用
'exact'方法。
-
返回值
元组包含两个元素：
示例
查询：
结果：
注意： P 值大于 0.05（在 95% 的置信水平下），因此未拒绝零假设。
查询：
结果：
注意： P 值小于 0.05（在 95% 的置信水平下），因此拒绝了零假设。
另见