groupConcat
从一组字符串中计算出一个连接字符串，可以选择用分隔符分开，并可选择限制最大元素数量。
语法
参数
expression— 输出要连接的字符串的表达式或列名。
delimiter— 用于分隔连接值的 字符串。该参数是可选的，默认为空字符串或参数中的分隔符（如果未指定）。
参数说明
delimiter— 用于分隔连接值的 字符串。该参数是可选的，默认为空字符串（如果未指定）。
limit— 一个正的 整数，指定要连接的最大元素数量。如果存在更多元素，多余的元素将被忽略。该参数是可选的。
备注
如果指定了分隔符而没有限制，它必须是第一个参数。如果同时指定了分隔符和限制，分隔符必须在限制之前。
此外，如果将不同的分隔符作为参数和参数指定，则仅使用参数中的分隔符。
返回值
- 返回一个由列或表达式的连接值组成的 字符串。如果组没有元素或仅有空元素，并且函数未指定仅处理空值，则结果是一个 nullable 字符串，值为 null。
示例
输入表：
- 不使用分隔符的基本用法：
查询：
结果：
这将所有名字连接成一个连续的字符串，没有任何分隔符。
- 使用逗号作为分隔符：
查询：
或
结果：
该输出显示了用逗号后跟空格分隔的名字。
- 限制连接元素的数量
查询：
结果：
该查询将输出限制为前两个名字，即使表中有更多名字。