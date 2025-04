estimateCompressionRatio

Estimates the compression ratio of a given column without compressing it.

Syntax

Arguments

column - Column of any type

Parameters

codec - String containing a compression codec or multiple comma-separated codecs in a single string.

- String containing a compression codec or multiple comma-separated codecs in a single string. block_size_bytes - Block size of compressed data. This is similar to setting both max_compress_block_size and min_compress_block_size . The default value is 1 MiB (1048576 bytes).

Both parameters are optional.

Returned values

Returns an estimate compression ratio for the given column.

Type: Float64.

Examples

备注 The result above will differ based on the default compression codec of the server. See Column Compression Codecs.

The function can also specify multiple codecs: