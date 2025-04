contingency

The contingency function calculates the contingency coefficient, a value that measures the association between two columns in a table. The computation is similar to the cramersV function but with a different denominator in the square root.

语法

参数

column1 和 column2 是要进行比较的列

返回值

一个介于 0 和 1 之间的值。结果越大,两个列之间的关联越紧密。

返回类型 始终是 Float64。

示例

下面比较的两个列之间的关联性较小。我们还包括了 cramersV 的结果(作为比较):

结果: