argAndMin
计算最小
val 值对应的
arg 和
val。如果有多行记录的最小
val 值相同，则返回哪一行对应的
arg 和
val 是不确定的。
arg 和
min 两部分都作为聚合函数起作用，在处理过程中都会跳过
Null，并且在存在非
Null 值时返回非
Null 结果。
注意
与
argMin 的唯一区别是
argAndMin 会同时返回参数和数值。
语法
argAndMin(arg, val)
参数
arg— 参数。
val— 值。
返回值
- 与最小
val值对应的
arg值。
- 最小的
val值。
类型：与
arg、
val 类型依次对应的元组。
示例
输入表：
┌─user─────┬─salary─┐
│ director │ 5000 │
│ manager │ 3000 │
│ worker │ 1000 │
└──────────┴────────┘
查询：
SELECT argAndMin(user, salary) FROM salary
结果：
┌─argAndMin(user, salary)─┐
│ ('worker',1000) │
└─────────────────────────┘
详细示例
CREATE TABLE test
(
a Nullable(String),
b Nullable(Int64)
)
ENGINE = Memory AS
SELECT *
FROM VALUES((NULL, 0), ('a', 1), ('b', 2), ('c', 2), (NULL, NULL), ('d', NULL));
SELECT * FROM test;
┌─a────┬────b─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ 0 │
│ a │ 1 │
│ b │ 2 │
│ c │ 2 │
│ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ d │ ᴺᵁᴸᴸ │
└──────┴──────┘
SELECT argMin(a,b), argAndMin(a, b), min(b) FROM test;
┌─argMin(a, b)─┬─argAndMin(a, b)─┬─min(b)─┐
│ a │ ('a',1) │ 0 │ -- argMin = a,因为它是第一个非 `NULL` 值,而 min(b) 来自另一行!
└──────────────┴─────────────────┴────────┘
SELECT argAndMin(tuple(a), b) FROM test;
┌─argAndMin((a), b)─┐
│ ((NULL),0) │ -- 'a' `Tuple` 仅包含一个 `NULL` 值,但其本身不是 `NULL`,因此聚合函数不会因该 `NULL` 值而跳过该行
└───────────────────┘
SELECT (argAndMin((a, b), b) as t).1 argMinA, t.2 argMinB from test;
┌─argMinA──┬─argMinB─┐
│ (NULL,0) │ 0 │ -- 可以使用 `Tuple` 获取对应 min(b) 的两列(全部列 - tuple(*))
└──────────┴─────────┘
SELECT argAndMin(a, b), min(b) FROM test WHERE a IS NULL and b IS NULL;
┌─argAndMin(a, b)─┬─min(b)─┐
│ ('',0) │ ᴺᵁᴸᴸ │ -- 由于过滤条件,所有聚合行至少包含一个 `NULL` 值,因此所有行都被跳过,结果为 `NULL`
└─────────────────┴────────┘
SELECT argAndMin(a, (b, a)), min(tuple(b, a)) FROM test;
┌─argAndMin(a, (b, a))─┬─min((b, a))─┐
│ ('a',(1,'a')) │ (0,NULL) │ -- 'a' 是 min 对应的第一个非 `NULL` 值
└──────────────────────┴─────────────┘
SELECT argAndMin((a, b), (b, a)), min(tuple(b, a)) FROM test;
┌─argAndMin((a, b), (b, a))─┬─min((b, a))─┐
│ ((NULL,0),(0,NULL)) │ (0,NULL) │ -- argAndMin 在此返回 ((NULL,0),(0,NULL)),因为 `Tuple` 允许不跳过 `NULL` 值,此时 min(tuple(b, a)) 是该数据集的最小值
└───────────────────────────┴─────────────┘
SELECT argAndMin(a, tuple(b)) FROM test;
┌─argAndMin(a, (b))─┐
│ ('a',(1)) │ -- 可在 `min` 中使用 `Tuple` 以不跳过 b 为 `NULL` 值的行。
└───────────────────┘
