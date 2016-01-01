CREATE TABLE test
(
a Nullable(String),
b Nullable(Int64)
)
ENGINE = Memory AS
SELECT *
FROM VALUES(('a', 1), ('b', 2), ('c', 2), (NULL, 3), (NULL, NULL), ('d', NULL));
SELECT * FROM test;
┌─a────┬────b─┐
│ a │ 1 │
│ b │ 2 │
│ c │ 2 │
│ ᴺᵁᴸᴸ │ 3 │
│ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ d │ ᴺᵁᴸᴸ │
└──────┴──────┘
SELECT argMax(a, b), argAndMax(a, b), max(b) FROM test;
┌─argMax(a, b)─┬─argAndMax(a, b)─┬─max(b)─┐
│ b │ ('b',2) │ 3 │ -- argMax = b，因为它是第一个非 NULL 值，max(b) 来自另一行！
└──────────────┴─────────────────┴────────┘
SELECT argAndMax(tuple(a), b) FROM test;
┌─argAndMax((a), b)─┐
│ ((NULL),3) │-- 仅包含 `NULL` 值的 `Tuple` 本身不是 `NULL`，因此聚合函数不会因该 `NULL` 值而跳过该行
└───────────────────┘
SELECT (argMax((a, b), b) as t).1 argMaxA, t.2 argMaxB FROM test;
┌─argMaxA──┬─argMaxB─┐
│ (NULL,3) │ 3 │ -- 可以使用 Tuple 获取对应 max(b) 的两列（所有列 - tuple(*)）
└──────────┴─────────┘
SELECT argAndMax(a, b), max(b) FROM test WHERE a IS NULL AND b IS NULL;
┌─argAndMax(a, b)─┬─max(b)─┐
│ ('',0) │ ᴺᵁᴸᴸ │-- 由于过滤条件，所有聚合行至少包含一个 `NULL` 值，因此所有行都被跳过，结果为 `NULL`
└─────────────────┴────────┘
SELECT argAndMax(a, (b,a)) FROM test;
┌─argAndMax(a, (b, a))─┐
│ ('c',(2,'c')) │ -- 有两行 b=2，在 `Max` 中使用 `Tuple` 可以获取非第一个 `arg`
└──────────────────────┘
SELECT argAndMax(a, tuple(b)) FROM test;
┌─argAndMax(a, (b))─┐
│ ('b',(2)) │ -- 可以在 `Max` 中使用 `Tuple` 以避免跳过 NULL 值
└───────────────────┘