argAndMax

计算最大 val 值所对应的 argval 值。如果存在多行具有相同的最大 val 值,返回哪个关联的 argval 是不确定的。 argmax 两部分均作为聚合函数运行,它们在处理过程中都会跳过 Null,并在有非 Null 值可用时返回非 Null 值。

注意

argMax 的唯一区别在于,argAndMax 会同时返回参数和值。

语法

argAndMax(arg, val)

参数

  • arg — 参数。
  • val — 值。

返回值

  • val 的最大值对应的 arg 值。
  • val 的最大值

类型:元组,分别与 argval 的类型相匹配。

示例

输入表：

┌─user─────┬─salary─┐
│ director │   5000 │
│ manager  │   3000 │
│ worker   │   1000 │
└──────────┴────────┘

查询:

SELECT argAndMax(user, salary) FROM salary;

结果:

┌─argAndMax(user, salary)─┐
│ ('director',5000)       │
└─────────────────────────┘

扩展示例

CREATE TABLE test
(
    a Nullable(String),
    b Nullable(Int64)
)
ENGINE = Memory AS
SELECT *
FROM VALUES(('a', 1), ('b', 2), ('c', 2), (NULL, 3), (NULL, NULL), ('d', NULL));

SELECT * FROM test;
┌─a────┬────b─┐
│ a    │    1 │
│ b    │    2 │
│ c    │    2 │
│ ᴺᵁᴸᴸ │    3 │
│ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ d    │ ᴺᵁᴸᴸ │
└──────┴──────┘

SELECT argMax(a, b), argAndMax(a, b), max(b) FROM test;
┌─argMax(a, b)─┬─argAndMax(a, b)─┬─max(b)─┐
│ b            │ ('b',2)         │      3 │ -- argMax = b，因为它是第一个非 NULL 值，max(b) 来自另一行！
└──────────────┴─────────────────┴────────┘

SELECT argAndMax(tuple(a), b) FROM test;
┌─argAndMax((a), b)─┐
│ ((NULL),3)        │-- 仅包含 `NULL` 值的 `Tuple` 本身不是 `NULL`，因此聚合函数不会因该 `NULL` 值而跳过该行
└───────────────────┘

SELECT (argMax((a, b), b) as t).1 argMaxA, t.2 argMaxB FROM test;
┌─argMaxA──┬─argMaxB─┐
│ (NULL,3) │       3 │ -- 可以使用 Tuple 获取对应 max(b) 的两列（所有列 - tuple(*)）
└──────────┴─────────┘

SELECT argAndMax(a, b), max(b) FROM test WHERE a IS NULL AND b IS NULL;
┌─argAndMax(a, b)─┬─max(b)─┐
│ ('',0)          │   ᴺᵁᴸᴸ │-- 由于过滤条件，所有聚合行至少包含一个 `NULL` 值，因此所有行都被跳过，结果为 `NULL`
└─────────────────┴────────┘

SELECT argAndMax(a, (b,a)) FROM test;
┌─argAndMax(a, (b, a))─┐
│ ('c',(2,'c'))        │ -- 有两行 b=2，在 `Max` 中使用 `Tuple` 可以获取非第一个 `arg`
└──────────────────────┘

SELECT argAndMax(a, tuple(b)) FROM test;
┌─argAndMax(a, (b))─┐
│ ('b',(2))         │ -- 可以在 `Max` 中使用 `Tuple` 以避免跳过 NULL 值
└───────────────────┘

