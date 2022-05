any

选择第一个遇到的值。 查询可以以任何顺序执行,甚至每次都以不同的顺序执行,因此此函数的结果是不确定的。 要获得确定的结果,您可以使用 ‘min’ 或 ‘max’ 功能,而不是 ‘any’.

在某些情况下,可以依靠执行的顺序。 这适用于SELECT来自使用ORDER BY的子查询的情况。