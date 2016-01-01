分组 (GROUPING)

ROLLUP 和 CUBE 是对 GROUP BY 的修饰符。这两者都计算小计。ROLLUP 采用一个有序的列列表，例如 (day, month, year) ，并在聚合的每个级别计算小计，然后计算总计。CUBE 计算指定列的所有可能组合的小计。GROUPING 用于识别由 ROLLUP 或 CUBE 返回的哪些行是超级聚合，而哪些行是未修改的 GROUP BY 将返回的行。

GROUPING 函数接受多个列作为参数，并返回一个位掩码。

1 表示由 ROLLUP 或 CUBE 修饰符返回的行是小计

表示由 或 修饰符返回的行是小计 0 表示由 ROLLUP 或 CUBE 返回的行不是小计

默认情况下，CUBE 修饰符计算传递给 CUBE 的所有可能组合的小计。GROUPING SETS 允许你指定要计算的特定组合。

分析层级数据是 ROLLUP、CUBE 及 GROUPING SETS 修饰符的一个好用例。这里的示例是一个包含关于在两个数据中心安装了哪些 Linux 发行版及其版本的数据表。查看按发行版、版本和位置划分的数据可能很有价值。

按发行版获取每个数据中心中服务器的数量：

在没有 CUBE、ROLLUP 或 GROUPING SETS 的情况下对数据进行细分：

使用 GROUPING SETS 获取相同的信息：

下一个查询中的 CUBE， CUBE(datacenter,distro,version) 提供的层次结构可能没有意义。在两个发行版之间查看版本没有意义（因为 Arch 和 RHEL 没有相同的发布周期或版本命名标准）。后面的 GROUPING SETS 示例更合适，因为它将 distro 和 version 组合在同一个集合中。