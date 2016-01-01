主键索引

寻找高级索引细节？ 此页面介绍了 ClickHouse 的稀疏主索引，它是如何构建的、如何工作的，以及它如何帮助加速查询。 有关高级索引策略和更深入的技术细节，请参见 主索引深入探讨。

ClickHouse 中的稀疏主索引用于有效识别 粒度——可能包含与查询条件匹配的数据的行块——这些行块基于表的主键列。接下来的部分，我们将解释如何从这些列中的值构建此索引。

为了说明稀疏主索引是如何构建的，我们将使用 uk_price_paid_simple 表并配合一些动画。

作为 提醒，在我们的 ① 示例表中，主键是 (town, street)，② 插入的数据 ③ 存储在磁盘上，按照主键列值排序并压缩，分别存储在每列的文件中：

处理时，每列的数据被 ④ 逻辑地划分为粒度——每个粒度覆盖 8,192 行——这些是 ClickHouse 数据处理机制最小的单位。

这种粒度结构也是使主索引 稀疏 的原因：ClickHouse 不会为每一行索引，而是仅存储每个粒度中一行的主键值——特别是第一行的主键值。这会导致每个粒度只有一个索引条目：

由于其稀疏性，主索引小到足以完全装入内存，从而使得在主键列上的谓词查询能够快速过滤。接下来我们将展示它如何帮助加速这类查询。

我们通过另一个动画简要说明稀疏主索引是如何用于查询加速的：

① 示例查询在两个主键列上包含一个谓词： town = 'LONDON' AND street = 'OXFORD STREET' 。

② 为了加速查询，ClickHouse 将表的主索引加载到内存中。

③ 然后，它扫描索引条目以识别哪些粒度可能包含匹配谓词的行——换句话说，哪些粒度无法被跳过。

④ 这些可能相关的粒度随后被加载并在内存中与查询所需的其他列的相应粒度一起进行 处理。

表中的每个 数据部分 都有自己的主索引。我们可以使用 mergeTreeIndex 表函数检查这些索引的内容。

以下查询列出了我们示例表中每个数据部分的主索引条目数量：

这个查询显示了当前数据部分的主索引中的前 10 个条目。请注意，这些部分在后台会持续 合并 为更大的部分：

最后，我们使用 EXPLAIN 子句查看所有数据部分的主索引如何被使用，以跳过无法包含匹配示例查询谓词的行的粒度。这些粒度会被排除在加载和处理之外：

注意，EXPLAIN 输出中的第 13 行显示，跨所有数据部分仅有 3 个粒度被主索引分析选择用于处理。其余的粒度完全被跳过。

我们还可以通过简单地运行查询观察到大多数数据被跳过：

如上所示，在示例表中大约 3000 万行中，仅处理了大约 25,000 行：

稀疏主索引 帮助 ClickHouse 跳过不必要的数据，通过识别哪些粒度可能包含与主键列的查询条件匹配的行。

每个索引仅存储 每个粒度的第一行 的主键值（一个粒度默认有 8,192 行），使其足够紧凑以放入内存中。

MergeTree 表 中的 每个数据部分 都有 自己的主索引 ，在查询执行时独立使用。

在查询期间，索引使 ClickHouse 能够 跳过粒度 ，减少 I/O 和内存使用，同时加速性能。

您可以使用 mergeTreeIndex 表函数 检查索引内容，并使用 EXPLAIN 子句监控索引使用情况。

要更深入了解 ClickHouse 中稀疏主索引的工作原理，包括它们与传统数据库索引的区别以及使用它们的最佳实践，请查看我们详细的索引 深入探讨。

如果您对 ClickHouse 如何以高度并行的方式处理由主索引扫描选择的数据感兴趣，请查看查询并行性指南 这里。