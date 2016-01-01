表分区

在ClickHouse MergeTree 引擎系列中，每个表的数据在磁盘上的组织形式是一组不可变的 data parts 。

为了解释这一点，我们使用这个表（改编自英国房产价格数据集），用于跟踪英国售出房产的日期、城镇、街道和价格：

您可以在我们的 ClickHouse SQL Playground 中查询这个表。

每当一组行被插入到表中时，就会创建一个数据分区。以下图示简要说明了这一过程：

当ClickHouse服务器处理上面的示例插入（例如，通过INSERT INTO 语句）时，它会执行几个步骤：

① 排序：这些行根据表的排序键 (town, street) 进行排序，并为排序后的行生成一个稀疏主键索引。

② 拆分：排序后的数据被拆分成列。

③ 压缩：每一列都被压缩。

④ 写入磁盘：被压缩后的列作为二进制列文件保存在一个新的目录中，该目录表示插入的数据分区。稀疏主键索引也被压缩并保存在同一目录中。

根据表的具体引擎，排序过程中可能会发生额外的转换可能会。

数据分区是自包含的，包括解释其内容所需的所有元数据，而无需中央目录。除了稀疏主键索引，分区还包含其他元数据，例如二级数据跳过索引、列统计、检查和最小-最大索引（如果使用了分区），以及更多。

为了管理每个表的分区数量，后台合并作业会定期将较小的分区合并为较大的分区，直到它们达到可配置的压缩大小（通常约150 GB）。合并后的分区被标记为非活动状态，并在可配置的时间间隔后被删除。随着时间的推移，这一过程创建了一个合并分区的层次结构，这就是为什么它被称为MergeTree表的原因：

为了减少初始分区数量和合并的开销，数据库客户端被鼓励批量插入元组，例如一次插入20,000行，或使用异步插入模式，在这种模式下，ClickHouse将来自多个插入的行缓冲到同一个表中，仅在缓冲区大小超过可配置阈值或超时到期后才创建新的分区。

您可以通过使用虚拟列 _part 来查询我们示例表当前所有活动分区的列表：

上述查询检索磁盘上目录的名称，每个目录代表表的一个活动数据分区。这些目录名称的组成部分具有特定的含义，感兴趣的读者可以在这里找到相关文档。

另外，ClickHouse在system.parts系统表中跟踪所有表所有分区的信息，以下查询返回我们上述示例表当前所有活动分区的列表、其合并级别和存储在这些分区中的行数：

每次对分区进行额外的合并时，合并级别增加1。级别为0表示这是一个尚未合并的新分区。