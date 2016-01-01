ClickHouse 如何并行执行查询

ClickHouse 是 为速度而构建的。它以高度并行的方式执行查询，利用所有可用的 CPU 核心，将数据分配到处理通道，并且通常将硬件推向其极限。

本指南介绍了 ClickHouse 如何实现查询并行性，以及如何调整或监控它以提高大型工作负载的性能。

我们使用对 uk_price_paid_simple 数据集的聚合查询来说明关键概念。

当 ClickHouse ① 执行一个带有过滤条件的聚合查询时，它 ② 将主键索引加载到内存中，以 ③ 确定需要处理哪些粒度，以及哪些可以安全跳过：

选择的数据随后通过 n 个并行的 处理通道 进行 动态 分配，这些通道按块流式处理数据并生成最终结果：

n 个并行处理通道的数量由 max_threads 设置控制，默认情况下与服务器上可用的 CPU 核心数量匹配。在上面的示例中，我们假设有 4 个核心。

在一台具有 8 个核心的机器上，查询处理的吞吐量大致会翻倍（但内存使用也会相应增加），因为更多的通道并行处理数据：

有效的通道分配是最大化 CPU 利用率和减少总查询时间的关键。

当表数据分布在多个服务器作为 分片 时，每台服务器并行处理其分片。在每台服务器内部，本地数据使用并行处理通道进行处理，正如上面描述的那样：

最初接收查询的服务器会收集来自各个分片的所有子结果，并将它们合并为最终的全局结果。

在分片之间分配查询负载允许并行性的水平扩展，特别适合高吞吐量环境。

ClickHouse Cloud 使用并行副本而不是分片 在 ClickHouse Cloud 中，通过 并行副本 实现相同的并行性，这些副本在无状态计算节点中类似于共享无集群中的分片。每个 ClickHouse Cloud 副本处理部分数据并行处理并贡献于最终结果，就像独立的分片一样。

使用这些工具验证您的查询是否充分利用了可用 CPU 资源，并在不利用时进行诊断。

我们在一台具有 59 个 CPU 核心的测试服务器上运行此查询，这允许 ClickHouse 充分展示其查询并行性。

为了观察示例查询是如何执行的，我们可以指示 ClickHouse 服务器在聚合查询期间返回所有跟踪级别的日志条目。为了展示，我们移除了查询的谓词——否则只会处理 3 个粒度，这不足以让 ClickHouse 利用更多的并行处理通道：

我们可以看到

① ClickHouse 需要读取 3,609 个粒度（在跟踪日志中标记为标记），分布在 3 个数据范围内。

② 使用 59 个 CPU 核心，它通过 59 个并行处理通道分配这项工作——一个通道对应一条流。

或者，我们可以使用 EXPLAIN 子句检查 物理操作计划——也称为“查询管道”——以了解聚合查询的执行情况：

注意：从底部向顶部读取上述操作计划。每一行表示物理执行计划中的一个阶段，从底部的存储读取数据开始，到顶部的最终处理步骤结束。标记为 × 59 的操作在非重叠的数据区域上并发执行，跨 59 个并行处理通道。这反映了 max_threads 的值，并说明查询的每个阶段如何跨 CPU 核心并行化。

ClickHouse 的 嵌入式网络用户界面（可通过 /play 端点访问）可以将上述物理计划呈现为图形可视化。在此示例中，我们将 max_threads 设置为 4 ，以保持可视化紧凑，仅显示 4 个并行处理通道：

注意：从左到右读取可视化。每一行代表一个并行处理通道，逐块流式传输数据，并应用过滤、聚合和最终处理步骤等转换。在此示例中，您可以看到与 max_threads = 4 设置对应的四个并行通道。

请注意，物理计划中的 Resize 操作会 重新分区和重新分配 数据块流，以确保它们被均匀利用。当数据范围在匹配查询谓词的行数上有所差异时，这种重新平衡尤其重要，否则某些通道可能会过载，而另一些则处于空闲状态。通过重新分配工作，快速通道有效地帮助较慢的通道，从而优化整体查询运行时间。

如上所述， n 个并行处理通道的数量由 max_threads 设置控制，默认情况下与服务器上可用的 CPU 核心数量匹配：

但是， max_threads 值可能会被忽略，具体取决于选择的处理数据量：

如上面操作计划提取所示，即使 max_threads 设置为 59 ，ClickHouse 仍然使用仅 30 个并发流来扫描数据。

现在让我们运行查询：

如上面输出所示，查询处理了 231 万行，并读取了 13.66MB 的数据。这是因为在索引分析阶段，ClickHouse 为处理选择了 282 个粒度，每个粒度包含 8,192 行，总计约 231 万行：

无论配置的 max_threads 值如何，ClickHouse 只会在有足够数据的情况下分配额外的并行处理通道。“max” 的含义是一个上限，而不是使用线程的保证数量。

“足够的数据”主要由两个设置决定，这两个设置定义了每个处理通道应处理的最小行数（默认 163,840 行）和最小字节数（默认 2,097,152 字节）：

对于无共享的集群：

对于具有共享存储的集群（例如 ClickHouse Cloud）：

另外，还有一个读取任务大小的硬性下限，由以下设置控制：

请勿修改这些设置 我们不建议在生产环境中修改这些设置。这些设置在这里仅用于说明为什么 max_threads 并不总是决定实际的并行级别。

出于演示目的，让我们检查物理计划，并覆盖这些设置以强制最大并发：

现在 ClickHouse 使用 59 个并发流扫描数据，完全遵循配置的 max_threads 。

这表明，对于小数据集的查询，ClickHouse 会主动限制并发。仅在测试中使用设置覆盖——而不是在生产中——因为它们可能导致低效的执行或资源争用。

ClickHouse 使用与 max_threads 绑定的处理通道对查询进行并行化。

绑定的处理通道对查询进行并行化。 实际的通道数量取决于选择处理的数据的大小。

使用 EXPLAIN PIPELINE 和跟踪日志分析通道使用情况。

如果您想深入了解 ClickHouse 如何并行执行查询以及如何在规模上实现高性能，请探索以下资源：