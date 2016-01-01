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clickhouse-static-files-disk-uploader

输出一个数据目录，包含指定 ClickHouse 表的元数据。该元数据可用于在不同的服务器上创建一个 ClickHouse 表，该表包含由 web 磁盘支持的只读数据集。

请勿使用此工具迁移数据。相反，请使用 BACKUPRESTORE 命令

使用方法

命令

命令描述
-h, --help打印帮助信息
--metadata-path [path]包含指定表元数据的路径
--test-mode启用 test 模式，向给定 URL 提交包含表元数据的 PUT 请求
--link创建符号链接，而不是将文件复制到输出目录
--url [url]test 模式下的网络服务器 URL
--output-dir [dir]non-test 模式下输出文件的目录

检索指定表的元数据路径

使用 clickhouse-static-files-disk-uploader 时，您必须获取所需表的元数据路径。

  1. 运行以下查询，指定目标表和数据库：

  1. 这应该返回指定表的数据目录路径：

将表元数据目录输出到本地文件系统

使用目标输出目录 output 和给定的元数据路径，执行以下命令：

如果成功，您应该看到以下消息，并且 output 目录应该包含指定表的元数据：

将表元数据目录输出到外部 URL

此步骤与将数据目录输出到本地文件系统类似，但新增了 --test-mode 标志。您必须通过 --url 标志指定目标 URL，而不是指定输出目录。

启用 test 模式后，表元数据目录通过 PUT 请求上传到指定的 URL。

使用表元数据目录创建 ClickHouse 表

获得表元数据目录后，您可以使用它在不同的服务器上创建 ClickHouse 表。

请参阅 这个 GitHub 仓库 以查看演示。在示例中，我们使用 web 磁盘创建一个表，这使我们能够将该表附加到不同服务器上的数据集。