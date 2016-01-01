clickhouse-static-files-disk-uploader
输出一个数据目录，包含指定 ClickHouse 表的元数据。该元数据可用于在不同的服务器上创建一个 ClickHouse 表，该表包含由
web 磁盘支持的只读数据集。
请勿使用此工具迁移数据。相反，请使用
BACKUP 和
RESTORE 命令。
使用方法
命令
|命令
|描述
-h,
--help
|打印帮助信息
--metadata-path [path]
|包含指定表元数据的路径
--test-mode
|启用
test 模式，向给定 URL 提交包含表元数据的 PUT 请求
--link
|创建符号链接，而不是将文件复制到输出目录
--url [url]
test 模式下的网络服务器 URL
--output-dir [dir]
|在
non-test 模式下输出文件的目录
检索指定表的元数据路径
使用
clickhouse-static-files-disk-uploader 时，您必须获取所需表的元数据路径。
- 运行以下查询，指定目标表和数据库：
- 这应该返回指定表的数据目录路径：
将表元数据目录输出到本地文件系统
使用目标输出目录
output 和给定的元数据路径，执行以下命令：
如果成功，您应该看到以下消息，并且
output 目录应该包含指定表的元数据：
将表元数据目录输出到外部 URL
此步骤与将数据目录输出到本地文件系统类似，但新增了
--test-mode 标志。您必须通过
--url 标志指定目标 URL，而不是指定输出目录。
启用
test 模式后，表元数据目录通过 PUT 请求上传到指定的 URL。
使用表元数据目录创建 ClickHouse 表
获得表元数据目录后，您可以使用它在不同的服务器上创建 ClickHouse 表。
请参阅 这个 GitHub 仓库 以查看演示。在示例中，我们使用
web 磁盘创建一个表，这使我们能够将该表附加到不同服务器上的数据集。