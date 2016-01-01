clickhouse-static-files-disk-uploader

输出一个数据目录，包含指定 ClickHouse 表的元数据。该元数据可用于在不同的服务器上创建一个 ClickHouse 表，该表包含由 web 磁盘支持的只读数据集。

请勿使用此工具迁移数据。相反，请使用 BACKUP 和 RESTORE 命令。

命令 描述 -h , --help 打印帮助信息 --metadata-path [path] 包含指定表元数据的路径 --test-mode 启用 test 模式，向给定 URL 提交包含表元数据的 PUT 请求 --link 创建符号链接，而不是将文件复制到输出目录 --url [url] test 模式下的网络服务器 URL --output-dir [dir] 在 non-test 模式下输出文件的目录

使用 clickhouse-static-files-disk-uploader 时，您必须获取所需表的元数据路径。

运行以下查询，指定目标表和数据库：

这应该返回指定表的数据目录路径：

使用目标输出目录 output 和给定的元数据路径，执行以下命令：

如果成功，您应该看到以下消息，并且 output 目录应该包含指定表的元数据：

此步骤与将数据目录输出到本地文件系统类似，但新增了 --test-mode 标志。您必须通过 --url 标志指定目标 URL，而不是指定输出目录。

启用 test 模式后，表元数据目录通过 PUT 请求上传到指定的 URL。

获得表元数据目录后，您可以使用它在不同的服务器上创建 ClickHouse 表。