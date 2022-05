2019.01.11 15:25:11.151730 [ 1 ] {} <Information> : Starting ClickHouse 19.1.0 with revision 54413

2019.01.11 15:25:11.154578 [ 1 ] {} <Information> Application: starting up

2019.01.11 15:25:11.156361 [ 1 ] {} <Information> StatusFile: Status file ./status already exists - unclean restart. Contents:

PID: 8510

Started at: 2019-01-11 15:24:23

Revision: 54413



2019.01.11 15:25:11.156673 [ 1 ] {} <Error> Application: DB::Exception: Cannot lock file ./status. Another server instance in same directory is already running.

2019.01.11 15:25:11.156682 [ 1 ] {} <Information> Application: shutting down

2019.01.11 15:25:11.156686 [ 1 ] {} <Debug> Application: Uninitializing subsystem: Logging Subsystem

2019.01.11 15:25:11.156716 [ 2 ] {} <Information> BaseDaemon: Stop SignalListener thread