NAME = zookeeper- { { '{{' } } cluster [ 'name' ] { { '}}' } }

ZOOCFGDIR = /etc/ $NAME /conf









CLASSPATH = " $ZOOCFGDIR :/usr/build/classes:/usr/build/lib/*.jar:/usr/share/zookeeper/zookeeper-3.5.1-metrika.jar:/usr/share/zookeeper/slf4j-log4j12-1.7.5.jar:/usr/share/zookeeper/slf4j-api-1.7.5.jar:/usr/share/zookeeper/servlet-api-2.5-20081211.jar:/usr/share/zookeeper/netty-3.7.0.Final.jar:/usr/share/zookeeper/log4j-1.2.16.jar:/usr/share/zookeeper/jline-2.11.jar:/usr/share/zookeeper/jetty-util-6.1.26.jar:/usr/share/zookeeper/jetty-6.1.26.jar:/usr/share/zookeeper/javacc.jar:/usr/share/zookeeper/jackson-mapper-asl-1.9.11.jar:/usr/share/zookeeper/jackson-core-asl-1.9.11.jar:/usr/share/zookeeper/commons-cli-1.2.jar:/usr/src/java/lib/*.jar:/usr/etc/zookeeper"



ZOOCFG = " $ZOOCFGDIR /zoo.cfg"

ZOO_LOG_DIR = /var/log/ $NAME

USER = zookeeper

GROUP = zookeeper

PIDDIR = /var/run/ $NAME

PIDFILE = $PIDDIR / $NAME .pid

SCRIPTNAME = /etc/init.d/ $NAME

JAVA = /usr/bin/java

ZOOMAIN = "org.apache.zookeeper.server.quorum.QuorumPeerMain"

ZOO_LOG4J_PROP = "INFO,ROLLINGFILE"

JMXLOCALONLY = false

JAVA_OPTS = "-Xms{{ '{{' }} cluster.get('xms','128M') {{ '}}' }} \

-Xmx{{ '{{' }} cluster.get('xmx','1G') {{ '}}' }} \

-Xloggc:/var/log/ $NAME /zookeeper-gc.log \

-XX:+UseGCLogFileRotation \

-XX:NumberOfGCLogFiles=16 \

-XX:GCLogFileSize=16M \

-verbose:gc \

-XX:+PrintGCTimeStamps \

-XX:+PrintGCDateStamps \

-XX:+PrintGCDetails

-XX:+PrintTenuringDistribution \

-XX:+PrintGCApplicationStoppedTime \

-XX:+PrintGCApplicationConcurrentTime \

-XX:+PrintSafepointStatistics \

-XX:+UseParNewGC \

-XX:+UseConcMarkSweepGC \

-XX:+CMSParallelRemarkEnabled"