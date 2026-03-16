跳转到主内容
跳转到主内容

system.zookeeper_watches

描述

显示此 ClickHouse 服务端当前在 ZooKeeper 节点 (包括辅助 ZooKeepers) 上注册的活动 监听器。每一行表示一个监听器。

  • zookeeper_name (String) — ZooKeeper 连接的名称 (主连接为 default，或辅助连接的名称) 。
  • create_time (DateTime) — 创建 watch 的时间。
  • create_time_microseconds (DateTime64) — 创建 watch 的时间，精确到微秒。
  • path (String) — 正在监视的 ZooKeeper 路径。
  • session_id (Int64) — 注册该 watch 的连接的会话 ID。
  • request_xid (Int64) — 创建该 watch 的请求的 XID。
  • op_num (Enum) — 创建该 watch 的请求类型。
  • watch_type (Enum8) — watch 类型。可能的值：
    • Children — 监视子节点列表的变更 (由 List 操作设置) 。
    • Exists — 监视节点的创建或删除。
    • Data — 监视节点数据的变更 (由 Get 操作设置) 。

示例：

SELECT * FROM system.zookeeper_watches FORMAT Vertical;

Row 1:
──────
zookeeper_name:           default
create_time:              2026-03-16 12:00:00
create_time_microseconds: 2026-03-16 12:00:00.123456
path:                     /clickhouse/task_queue/ddl
session_id:               106662742089334927
request_xid:              10858
op_num:                   List
watch_type:               Children

