system.zookeeper_watches
描述
显示此 ClickHouse 服务端当前在 ZooKeeper 节点 (包括辅助 ZooKeepers) 上注册的活动 监听器。每一行表示一个监听器。
列
zookeeper_name(String) — ZooKeeper 连接的名称 (主连接为
default，或辅助连接的名称) 。
create_time(DateTime) — 创建 watch 的时间。
create_time_microseconds(DateTime64) — 创建 watch 的时间，精确到微秒。
path(String) — 正在监视的 ZooKeeper 路径。
session_id(Int64) — 注册该 watch 的连接的会话 ID。
request_xid(Int64) — 创建该 watch 的请求的 XID。
op_num(Enum) — 创建该 watch 的请求类型。
watch_type(Enum8) — watch 类型。可能的值：
Children— 监视子节点列表的变更 (由
List操作设置) 。
Exists— 监视节点的创建或删除。
Data— 监视节点数据的变更 (由
Get操作设置) 。
示例：
另请参见