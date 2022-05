system.zookeeper

Row 1:

──────

name: example01-08-1.yandex.ru

value:

czxid: 932998691229

mzxid: 932998691229

ctime: 2015-03-27 16:49:51

mtime: 2015-03-27 16:49:51

version: 0

cversion: 47

aversion: 0

ephemeralOwner: 0

dataLength: 0

numChildren: 7

pzxid: 987021031383

path: /clickhouse/tables/01-08/visits/replicas



Row 2:

──────

name: example01-08-2.yandex.ru

value:

czxid: 933002738135

mzxid: 933002738135

ctime: 2015-03-27 16:57:01

mtime: 2015-03-27 16:57:01

version: 0

cversion: 37

aversion: 0

ephemeralOwner: 0

dataLength: 0

numChildren: 7

pzxid: 987021252247

path: /clickhouse/tables/01-08/visits/replicas