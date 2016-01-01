system.view_refreshes

在 ClickHouse Cloud 中查询 该系统表中的数据在 ClickHouse Cloud 的每个节点上本地保存。因此，要获得所有数据的完整视图，需要使用 clusterAllReplicas 函数。有关更多详细信息，请参见 here。

关于 可刷新的物化视图 的信息。包含所有可刷新的物化视图，无论是否有刷新正在进行。

列：

database (String) — 表所在数据库的名称。

(String) — 表所在数据库的名称。 view (String) — 表名。

(String) — 表名。 uuid (UUID) — 表的 uuid（原子数据库）。

(UUID) — 表的 uuid（原子数据库）。 status (String) — 刷新的当前状态。

(String) — 刷新的当前状态。 last_success_time (Nullable(DateTime)) — 最新成功刷新的开始时间。如果自服务器启动或表创建以来没有成功刷新，则为 NULL。

(Nullable(DateTime)) — 最新成功刷新的开始时间。如果自服务器启动或表创建以来没有成功刷新，则为 NULL。 last_success_duration_ms (Nullable(UInt64)) — 最新刷新所花费的时间。

(Nullable(UInt64)) — 最新刷新所花费的时间。 last_refresh_time (Nullable(DateTime)) — 最新刷新尝试完成的时间（如果已知）或开始的时间（如果未知或仍在进行中）。如果自服务器启动或表创建以来没有刷新尝试，则为 NULL。

(Nullable(DateTime)) — 最新刷新尝试完成的时间（如果已知）或开始的时间（如果未知或仍在进行中）。如果自服务器启动或表创建以来没有刷新尝试，则为 NULL。 last_refresh_replica (String) — 如果启用了协调，当前（如果正在进行中）或之前（如果没有正在进行中的）刷新尝试所涉及的副本名称。

(String) — 如果启用了协调，当前（如果正在进行中）或之前（如果没有正在进行中的）刷新尝试所涉及的副本名称。 next_refresh_time (Nullable(DateTime)) — 下一个刷新计划开始的时间，如果状态为 Scheduled。

(Nullable(DateTime)) — 下一个刷新计划开始的时间，如果状态为 Scheduled。 exception (String) — 上一次尝试失败时的错误消息。

(String) — 上一次尝试失败时的错误消息。 retry (UInt64) — 到目前为止，当前刷新的失败尝试次数。

(UInt64) — 到目前为止，当前刷新的失败尝试次数。 progress (Float64) — 当前刷新的进度，范围在 0 和 1 之间。如果状态为 RunningOnAnotherReplica 则不可用。

(Float64) — 当前刷新的进度，范围在 0 和 1 之间。如果状态为 则不可用。 read_rows (UInt64) — 当前刷新到目前为止读取的行数。如果状态为 RunningOnAnotherReplica 则不可用。

(UInt64) — 当前刷新到目前为止读取的行数。如果状态为 则不可用。 read_bytes (UInt64) — 当前刷新期间读取的字节数。如果状态为 RunningOnAnotherReplica 则不可用。

(UInt64) — 当前刷新期间读取的字节数。如果状态为 则不可用。 total_rows (UInt64) — 当前刷新需要读取的预估总行数。如果状态为 RunningOnAnotherReplica 则不可用。

(UInt64) — 当前刷新需要读取的预估总行数。如果状态为 则不可用。 written_rows (UInt64) — 当前刷新期间写入的行数。如果状态为 RunningOnAnotherReplica 则不可用。

(UInt64) — 当前刷新期间写入的行数。如果状态为 则不可用。 written_bytes (UInt64) — 当前刷新期间写入的字节数。如果状态为 RunningOnAnotherReplica 则不可用。

示例