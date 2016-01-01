system.view_refreshes
在 ClickHouse Cloud 中查询
该系统表中的数据在 ClickHouse Cloud 的每个节点上本地保存。因此，要获得所有数据的完整视图，需要使用
clusterAllReplicas 函数。有关更多详细信息，请参见 here。
关于 可刷新的物化视图 的信息。包含所有可刷新的物化视图，无论是否有刷新正在进行。
列：
database(String) — 表所在数据库的名称。
view(String) — 表名。
uuid(UUID) — 表的 uuid（原子数据库）。
status(String) — 刷新的当前状态。
last_success_time(Nullable(DateTime)) — 最新成功刷新的开始时间。如果自服务器启动或表创建以来没有成功刷新，则为 NULL。
last_success_duration_ms(Nullable(UInt64)) — 最新刷新所花费的时间。
last_refresh_time(Nullable(DateTime)) — 最新刷新尝试完成的时间（如果已知）或开始的时间（如果未知或仍在进行中）。如果自服务器启动或表创建以来没有刷新尝试，则为 NULL。
last_refresh_replica(String) — 如果启用了协调，当前（如果正在进行中）或之前（如果没有正在进行中的）刷新尝试所涉及的副本名称。
next_refresh_time(Nullable(DateTime)) — 下一个刷新计划开始的时间，如果状态为 Scheduled。
exception(String) — 上一次尝试失败时的错误消息。
retry(UInt64) — 到目前为止，当前刷新的失败尝试次数。
progress(Float64) — 当前刷新的进度，范围在 0 和 1 之间。如果状态为
RunningOnAnotherReplica则不可用。
read_rows(UInt64) — 当前刷新到目前为止读取的行数。如果状态为
RunningOnAnotherReplica则不可用。
read_bytes(UInt64) — 当前刷新期间读取的字节数。如果状态为
RunningOnAnotherReplica则不可用。
total_rows(UInt64) — 当前刷新需要读取的预估总行数。如果状态为
RunningOnAnotherReplica则不可用。
written_rows(UInt64) — 当前刷新期间写入的行数。如果状态为
RunningOnAnotherReplica则不可用。
written_bytes(UInt64) — 当前刷新期间写入的字节数。如果状态为
RunningOnAnotherReplica则不可用。
示例