system.user_defined_functions
包含 User-Defined Functions (UDFs) 的加载状态、错误信息和配置元数据。
Columns:
加载状态
name(String) — UDF 名称。
load_status(Enum8) — 加载状态：
Success（UDF 加载完成并可用），
Failed（UDF 加载失败）。
loading_error_message(String) — 加载失败时的详细错误信息。成功加载时为空。
last_successful_update_time(Nullable(DateTime)) — 上次成功加载的时间戳。如果从未成功，则为
NULL。
loading_duration_ms(UInt64) — 加载 UDF 所花费的时间（毫秒）。
UDF 配置
type(Enum8) — UDF 类型：
executable（每个数据块一个进程）或
executable_pool（持久进程池）。
command(String) — 要执行的脚本或命令，包括参数。
format(String) — I/O 的数据格式（例如
TabSeparated、
JSONEachRow）。
return_type(String) — 函数返回类型（例如
String、
UInt64）。
return_name(String) — 可选的返回值标识符。未配置时为空。
argument_types(Array(String)) — 参数类型数组。
argument_names(Array(String)) — 参数名称数组。未命名参数使用空字符串。
执行参数
max_command_execution_time(UInt64) — 处理一个数据块的最大时间（秒）。仅适用于
executable_pool类型。
command_termination_timeout(UInt64) — 在向命令进程发送 SIGTERM 前等待的秒数。
command_read_timeout(UInt64) — 从命令 stdout 读取数据的超时时间（毫秒）。
command_write_timeout(UInt64) — 向命令 stdin 写入数据的超时时间（毫秒）。
pool_size(UInt64) — 池中的进程实例数量。仅适用于
executable_pool类型。
send_chunk_header(UInt8) — 是否在每个数据块前发送行数（1 = 是，0 = 否）。
execute_direct(UInt8) — 是否直接执行命令（1）或通过
/bin/bash执行（0）。
lifetime(UInt64) — 重新加载间隔（秒）。0 表示禁用重新加载。
deterministic(UInt8) — 函数对于相同参数是否始终返回相同结果（1 = 是，0 = 否）。
示例
查看所有 UDF 及其加载状态：
查找失败的 UDF：
