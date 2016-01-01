跳转到主内容
system.user_defined_functions

包含 User-Defined Functions (UDFs) 的加载状态、错误信息和配置元数据。

Columns:

加载状态

  • name (String) — UDF 名称。
  • load_status (Enum8) — 加载状态：Success（UDF 加载完成并可用），Failed（UDF 加载失败）。
  • loading_error_message (String) — 加载失败时的详细错误信息。成功加载时为空。
  • last_successful_update_time (Nullable(DateTime)) — 上次成功加载的时间戳。如果从未成功，则为 NULL
  • loading_duration_ms (UInt64) — 加载 UDF 所花费的时间（毫秒）。

UDF 配置

  • type (Enum8) — UDF 类型：executable（每个数据块一个进程）或 executable_pool（持久进程池）。
  • command (String) — 要执行的脚本或命令，包括参数。
  • format (String) — I/O 的数据格式（例如 TabSeparatedJSONEachRow）。
  • return_type (String) — 函数返回类型（例如 StringUInt64）。
  • return_name (String) — 可选的返回值标识符。未配置时为空。
  • argument_types (Array(String)) — 参数类型数组。
  • argument_names (Array(String)) — 参数名称数组。未命名参数使用空字符串。

执行参数

  • max_command_execution_time (UInt64) — 处理一个数据块的最大时间（秒）。仅适用于 executable_pool 类型。
  • command_termination_timeout (UInt64) — 在向命令进程发送 SIGTERM 前等待的秒数。
  • command_read_timeout (UInt64) — 从命令 stdout 读取数据的超时时间（毫秒）。
  • command_write_timeout (UInt64) — 向命令 stdin 写入数据的超时时间（毫秒）。
  • pool_size (UInt64) — 池中的进程实例数量。仅适用于 executable_pool 类型。
  • send_chunk_header (UInt8) — 是否在每个数据块前发送行数（1 = 是，0 = 否）。
  • execute_direct (UInt8) — 是否直接执行命令（1）或通过 /bin/bash 执行（0）。
  • lifetime (UInt64) — 重新加载间隔（秒）。0 表示禁用重新加载。
  • deterministic (UInt8) — 函数对于相同参数是否始终返回相同结果（1 = 是，0 = 否）。

示例

查看所有 UDF 及其加载状态：

SELECT
    name,
    load_status,
    type,
    command,
    return_type,
    argument_types
FROM system.user_defined_functions
FORMAT Vertical;

Row 1:
──────
name:           my_sum_udf
load_status:    Success
type:           executable
command:        /var/lib/clickhouse/user_scripts/sum.py
return_type:    UInt64
argument_types: ['UInt64','UInt64']

查找失败的 UDF：

SELECT
    name,
    loading_error_message
FROM system.user_defined_functions
WHERE load_status = 'Failed';

