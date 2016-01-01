system.transactions_info_log
包含当前服务器上已执行的所有事务的信息。
可随时安全地截断或删除此表。
列：
hostname(LowCardinality(String)) — 执行事务所在的主机名。
type(Enum8('Begin' = 1, 'Commit' = 2, 'Rollback' = 3, 'AddPart' = 10, 'LockPart' = 11, 'UnlockPart' = 12)) — 事务类型。可能的值：Begin、Commit、Rollback、AddPart、LockPart、UnlockPart。
event_date(Date) — 条目日期。
event_time(DateTime64(6)) — 条目时间
thread_id(UInt64) — 线程标识符。
query_id(String) — 在事务范围内执行的查询 ID。
tid(Tuple(UInt64, UInt64, UUID)) — 事务标识符。
tid_hash(UInt64) — 该标识符的哈希值。
csn(UInt64) — 提交序列号
database(String) — 执行该事务所针对的数据库名称。
table(String) — 执行该事务所针对的表名称。
uuid(UUID) — 执行该事务所针对的表的 UUID。
part(String) — 参与该事务的 part 名称。