system.storage_policies

包含有关 服务器配置 中定义的存储策略和卷信息。

列:

policy_name (String) — 存储策略的名称。

(String) — 存储策略的名称。 volume_name (String) — 存储策略中定义的卷名称。

(String) — 存储策略中定义的卷名称。 volume_priority (UInt64) — 配置中的卷顺序号，数据根据这个优先级填充卷，比如插入和合并期间的数据将被写入优先级较低的卷 (还需考虑其他规则: TTL, max_data_part_size , move_factor )。

(UInt64) — 配置中的卷顺序号，数据根据这个优先级填充卷，比如插入和合并期间的数据将被写入优先级较低的卷 (还需考虑其他规则: TTL, , )。 disks (Array(String)) — 存储策略中定义的磁盘名。

(Array(String)) — 存储策略中定义的磁盘名。 max_data_part_size (UInt64) — 可以存储在卷磁盘上数据部分的最大大小 (0 - 不限制)。

(UInt64) — 可以存储在卷磁盘上数据部分的最大大小 (0 - 不限制)。 move_factor (Float64) — 磁盘空闲的比率。当比率超过配置的值，ClickHouse 将把数据向下一个卷移动。

(Float64) — 磁盘空闲的比率。当比率超过配置的值，ClickHouse 将把数据向下一个卷移动。 prefer_not_to_merge (UInt8) — 设置中 prefer_not_to_merge 的值. 当这个设置启用时，不允许在此卷上合并数据。这将允许控制 ClickHouse 如何与运行速度较慢的磁盘一起工作。

如果存储策略包含多个卷，则每个卷的信息将在表中作为单独一行存储。

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