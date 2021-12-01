system.storage_policies
包含有关 服务器配置 中定义的存储策略和卷信息。
列:
policy_name(String) — 存储策略的名称。
volume_name(String) — 存储策略中定义的卷名称。
volume_priority(UInt64) — 配置中的卷顺序号，数据根据这个优先级填充卷，比如插入和合并期间的数据将被写入优先级较低的卷 (还需考虑其他规则: TTL,
max_data_part_size,
move_factor)。
disks(Array(String)) — 存储策略中定义的磁盘名。
max_data_part_size(UInt64) — 可以存储在卷磁盘上数据部分的最大大小 (0 - 不限制)。
move_factor(Float64) — 磁盘空闲的比率。当比率超过配置的值，ClickHouse 将把数据向下一个卷移动。
prefer_not_to_merge(UInt8) — 设置中
prefer_not_to_merge的值. 当这个设置启用时，不允许在此卷上合并数据。这将允许控制 ClickHouse 如何与运行速度较慢的磁盘一起工作。
如果存储策略包含多个卷，则每个卷的信息将在表中作为单独一行存储。