system.server_settings
在 ClickHouse Cloud 中查询
该系统表中的数据在 ClickHouse Cloud 的每个节点上本地保存。因此，要获得所有数据的完整视图，需要使用
clusterAllReplicas 函数。有关更多详细信息，请参见 here。
包含有关服务器全球设置的信息，这些设置在
config.xml 中指定。
目前，表中仅显示
config.xml 第一层的设置，不支持嵌套配置（例如 logger）。
列：
name(String) — 服务器设置名称。
value(String) — 服务器设置值。
default(String) — 服务器设置默认值。
changed(UInt8) — 显示设置是否在
config.xml中指定。
description(String) — 服务器设置的简短描述。
type(String) — 服务器设置值类型。
changeable_without_restart(Enum8) — 设置是否可以在服务器运行时更改。值：
'No'
'IncreaseOnly'
'DecreaseOnly'
'Yes'
-
is_obsolete(UInt8) - 显示设置是否已过时。
示例
以下示例显示如何获取名称包含
thread_pool 的服务器设置的信息。
使用
WHERE changed 可以很有用，例如，当您想检查配置文件中的设置是否正确加载并正在使用时。
另见