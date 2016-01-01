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system.server_settings

在 ClickHouse Cloud 中查询

该系统表中的数据在 ClickHouse Cloud 的每个节点上本地保存。因此，要获得所有数据的完整视图，需要使用 clusterAllReplicas 函数。有关更多详细信息，请参见 here

包含有关服务器全球设置的信息，这些设置在 config.xml 中指定。 目前，表中仅显示 config.xml 第一层的设置，不支持嵌套配置（例如 logger）。

列：

  • name (String) — 服务器设置名称。
  • value (String) — 服务器设置值。
  • default (String) — 服务器设置默认值。
  • changed (UInt8) — 显示设置是否在 config.xml 中指定。
  • description (String) — 服务器设置的简短描述。
  • type (String) — 服务器设置值类型。
  • changeable_without_restart (Enum8) — 设置是否可以在服务器运行时更改。值：
    • 'No'
    • 'IncreaseOnly'
    • 'DecreaseOnly'
    • 'Yes'
  • is_obsolete (UInt8) - 显示设置是否已过时。

示例

以下示例显示如何获取名称包含 thread_pool 的服务器设置的信息。

使用 WHERE changed 可以很有用，例如，当您想检查配置文件中的设置是否正确加载并正在使用时。

另见