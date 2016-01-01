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system.schema_inference_cache

在 ClickHouse Cloud 中查询

该系统表中的数据在 ClickHouse Cloud 的每个节点上本地保存。因此，要获得所有数据的完整视图，需要使用 clusterAllReplicas 函数。有关更多详细信息，请参见 here

包含所有缓存文件模式的信息。

列：

  • storage (String) — 存储名称：文件、URL、S3 或 HDFS。
  • source (String) — 文件来源。
  • format (String) — 格式名称。
  • additional_format_info (String) - 识别模式所需的其他信息。例如，特定格式的设置。
  • registration_time (DateTime) — 模式添加到缓存中的时间戳。
  • schema (String) - 缓存的模式。

示例

假设我们有一个文件 data.jsonl，内容如下：

提示

data.jsonl 放在 user_files_path 目录中。您可以通过查看 ClickHouse 配置文件找到此路径。默认路径是：

打开 clickhouse-client 并运行 DESCRIBE 查询：

让我们看看 system.schema_inference_cache 表的内容：

另见