system.schema_inference_cache
在 ClickHouse Cloud 中查询
该系统表中的数据在 ClickHouse Cloud 的每个节点上本地保存。因此，要获得所有数据的完整视图，需要使用
clusterAllReplicas 函数。有关更多详细信息，请参见 here。
包含所有缓存文件模式的信息。
列：
storage(String) — 存储名称：文件、URL、S3 或 HDFS。
source(String) — 文件来源。
format(String) — 格式名称。
additional_format_info(String) - 识别模式所需的其他信息。例如，特定格式的设置。
registration_time(DateTime) — 模式添加到缓存中的时间戳。
schema(String) - 缓存的模式。
示例
假设我们有一个文件
data.jsonl，内容如下：
提示
将
data.jsonl 放在
user_files_path 目录中。您可以通过查看 ClickHouse 配置文件找到此路径。默认路径是：
打开
clickhouse-client 并运行
DESCRIBE 查询：
让我们看看
system.schema_inference_cache 表的内容：
另见