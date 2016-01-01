system.scheduler
在 ClickHouse Cloud 中查询
该系统表中的数据在 ClickHouse Cloud 的每个节点上本地保存。因此，要获得所有数据的完整视图，需要使用
clusterAllReplicas 函数。有关更多详细信息，请参见 here。
包含本地服务器上调度节点的信息和状态。此表可用于监控。表中为每个调度节点包含一行。
示例：
列：
resource(
String) - 资源名称
path(
String) - 在此资源调度层级中的调度节点路径
type(
String) - 调度节点的类型。
weight(
Float64) - 节点权重，由
fair类型的父节点使用。
priority(
Int64) - 节点优先级，由'priority'类型的父节点使用（值越小，优先级越高）。
is_active(
UInt8) - 此节点是否当前处于活动状态 - 是否有资源请求被出队且约束已满足。
active_children(
UInt64) - 活动状态下的子节点数量。
dequeued_requests(
UInt64) - 从此节点出队的资源请求总数。
canceled_requests(
UInt64) - 从此节点取消的资源请求总数。
dequeued_cost(
UInt64) - 从此节点出队的所有请求的成本总和（例如，字节大小）。
canceled_cost(
UInt64) - 从此节点取消的所有请求的成本总和（例如，字节大小）。
busy_periods(
UInt64) - 此节点的总去激活次数。
vruntime(
Nullable(Float64)) - 仅适用于
fair节点的子节点。用于SFQ算法选择下一个处理子节点的虚拟运行时间，以最大-最小公平的方式。
system_vruntime(
Nullable(Float64)) - 仅适用于
fair节点。显示最后处理的资源请求的
vruntime的虚拟运行时间。在子节点激活时用作
vruntime的新值。
queue_length(
Nullable(UInt64)) - 仅适用于
fifo节点。当前在队列中的资源请求数量。
queue_cost(
Nullable(UInt64)) - 仅适用于
fifo节点。队列中所有请求成本（例如字节大小）的总和。
budget(
Nullable(Int64)) - 仅适用于
fifo节点。可用于新资源请求的“成本单位”数量。在预计和实际资源请求成本不匹配的情况下可能出现（例如，读/写失败后）。
is_satisfied(
Nullable(UInt8)) - 仅适用于约束节点（例如
inflight_limit）。如果满足此节点的所有约束，则等于
1。
inflight_requests(
Nullable(Int64)) - 仅适用于
inflight_limit节点。从此节点出队的、当前处于消费状态的资源请求数量。
inflight_cost(
Nullable(Int64)) - 仅适用于
inflight_limit节点。从此节点出队的、当前处于消费状态的所有资源请求的成本总和（例如字节）。
max_requests(
Nullable(Int64)) - 仅适用于
inflight_limit节点。导致约束违反的
inflight_requests上限。
max_cost(
Nullable(Int64)) - 仅适用于
inflight_limit节点。导致约束违反的
inflight_cost上限。
max_speed(
Nullable(Float64)) - 仅适用于
bandwidth_limit节点。每秒的令牌带宽上限。
max_burst(
Nullable(Float64)) - 仅适用于
bandwidth_limit节点。令牌桶限流器中可用令牌的上限。
throttling_us(
Nullable(Int64)) - 仅适用于
bandwidth_limit节点。此节点处于限流状态的总微秒数。
tokens(
Nullable(Float64)) - 仅适用于
bandwidth_limit节点。令牌桶限流器中当前可用的令牌数量。