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system.scheduler

在 ClickHouse Cloud 中查询

该系统表中的数据在 ClickHouse Cloud 的每个节点上本地保存。因此，要获得所有数据的完整视图，需要使用 clusterAllReplicas 函数。有关更多详细信息，请参见 here

包含本地服务器上调度节点的信息和状态。此表可用于监控。表中为每个调度节点包含一行。

示例：

列：

  • resource (String) - 资源名称
  • path (String) - 在此资源调度层级中的调度节点路径
  • type (String) - 调度节点的类型。
  • weight (Float64) - 节点权重，由fair类型的父节点使用。
  • priority (Int64) - 节点优先级，由'priority'类型的父节点使用（值越小，优先级越高）。
  • is_active (UInt8) - 此节点是否当前处于活动状态 - 是否有资源请求被出队且约束已满足。
  • active_children (UInt64) - 活动状态下的子节点数量。
  • dequeued_requests (UInt64) - 从此节点出队的资源请求总数。
  • canceled_requests (UInt64) - 从此节点取消的资源请求总数。
  • dequeued_cost (UInt64) - 从此节点出队的所有请求的成本总和（例如，字节大小）。
  • canceled_cost (UInt64) - 从此节点取消的所有请求的成本总和（例如，字节大小）。
  • busy_periods (UInt64) - 此节点的总去激活次数。
  • vruntime (Nullable(Float64)) - 仅适用于fair节点的子节点。用于SFQ算法选择下一个处理子节点的虚拟运行时间，以最大-最小公平的方式。
  • system_vruntime (Nullable(Float64)) - 仅适用于fair节点。显示最后处理的资源请求的vruntime的虚拟运行时间。在子节点激活时用作vruntime的新值。
  • queue_length (Nullable(UInt64)) - 仅适用于fifo节点。当前在队列中的资源请求数量。
  • queue_cost (Nullable(UInt64)) - 仅适用于fifo节点。队列中所有请求成本（例如字节大小）的总和。
  • budget (Nullable(Int64)) - 仅适用于fifo节点。可用于新资源请求的“成本单位”数量。在预计和实际资源请求成本不匹配的情况下可能出现（例如，读/写失败后）。
  • is_satisfied (Nullable(UInt8)) - 仅适用于约束节点（例如inflight_limit）。如果满足此节点的所有约束，则等于1
  • inflight_requests (Nullable(Int64)) - 仅适用于inflight_limit节点。从此节点出队的、当前处于消费状态的资源请求数量。
  • inflight_cost (Nullable(Int64)) - 仅适用于inflight_limit节点。从此节点出队的、当前处于消费状态的所有资源请求的成本总和（例如字节）。
  • max_requests (Nullable(Int64)) - 仅适用于inflight_limit节点。导致约束违反的inflight_requests上限。
  • max_cost (Nullable(Int64)) - 仅适用于inflight_limit节点。导致约束违反的inflight_cost上限。
  • max_speed (Nullable(Float64)) - 仅适用于bandwidth_limit节点。每秒的令牌带宽上限。
  • max_burst (Nullable(Float64)) - 仅适用于bandwidth_limit节点。令牌桶限流器中可用令牌的上限。
  • throttling_us (Nullable(Int64)) - 仅适用于bandwidth_limit节点。此节点处于限流状态的总微秒数。
  • tokens (Nullable(Float64)) - 仅适用于bandwidth_limit节点。令牌桶限流器中当前可用的令牌数量。