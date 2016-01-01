system.s3queue_log
包含记录由 S3Queue 引擎处理的文件相关信息的日志条目。
可随时安全地截断或删除该表。
列：
hostname(LowCardinality(String)) — 主机名
event_date(Date) — 写入此日志行时的事件日期
event_time(DateTime) — 写入此日志行时的事件时间
database(String) — 队列表 (
S3Queue或
AzureQueue) 所在的数据库名称。
table(String) — 队列表 (
S3Queue或
AzureQueue) 的名称。
uuid(String) — 队列表 (
S3Queue或
AzureQueue) 的 UUID。
file_name(String) — 正在处理的文件的文件名。
rows_processed(UInt64) — 已处理的行数。
status(Enum8('Processed' = 0, 'Failed' = 1)) — 处理文件的状态。
processing_start_time(Nullable(DateTime)) — 开始处理文件的时间。
processing_end_time(Nullable(DateTime)) — 处理文件结束的时间。
exception(String) — 如果发生异常，则为异常消息。
commit_id(UInt64) — 提交此文件时所属事务的 ID。
commit_time(DateTime) — 在 keeper 中提交文件 (标记为失败或已处理) 的时间。
transaction_start_time(DateTime) — 整个处理事务开始的时间。
get_object_time_ms(UInt64) — 在对象存储中查找对象所花费的时间。