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system.row_policies

包含一个特定表的过滤器, 以及应该使用此行策略的角色和/或用户列表.

列信息:

  • name (String) — 行策略的名称.

  • short_name (String) — 行策略的短名称. 行策略的名称是复合的，例如：myfilter ON mydb.mytable. 这里 "myfilter ON mydb.mytable" 是行策略的名称, "myfilter" 是它的简称.

  • database (String) — 数据库名称.

  • table (String) — 表名称.

  • id (UUID) — 行策略 ID.

  • storage (String) — 存储行策略的目录名.

  • select_filter (Nullable(String)) — 用于过滤行的条件.

  • is_restrictive (UInt8) — 显示行策略是否限制对行的访问, 参考 CREATE ROW POLICY. 值:

  • 0 — 行策略使用 AS PERMISSIVE 子句定义.

  • 1 — 行策略使用 AS RESTRICTIVE 子句定义.

  • apply_to_all (UInt8) — 显示为所有角色和/或用户设置的行策略.

  • apply_to_list (Array(String)) — 应用行策略的角色和/或用户列表.

  • apply_to_except (Array(String)) — 行策略应用于除列出的角色和/或用户之外的所有角色和/或用户.

另请参阅

原始文章