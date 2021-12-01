system.row_policies
包含一个特定表的过滤器, 以及应该使用此行策略的角色和/或用户列表.
列信息:
name(String) — 行策略的名称.
short_name(String) — 行策略的短名称. 行策略的名称是复合的，例如：myfilter ON mydb.mytable. 这里 "myfilter ON mydb.mytable" 是行策略的名称, "myfilter" 是它的简称.
database(String) — 数据库名称.
table(String) — 表名称.
id(UUID) — 行策略 ID.
storage(String) — 存储行策略的目录名.
is_restrictive(UInt8) — 显示行策略是否限制对行的访问, 参考 CREATE ROW POLICY. 值:
0— 行策略使用
AS PERMISSIVE子句定义.
1— 行策略使用
AS RESTRICTIVE子句定义.
apply_to_all(UInt8) — 显示为所有角色和/或用户设置的行策略.
apply_to_except(Array(String)) — 行策略应用于除列出的角色和/或用户之外的所有角色和/或用户.