system.remote_data_paths

包含有关存储在远程磁盘 (例如 S3、Azure Blob 存储) 上的数据 File 的信息，包括本地元数据路径与远程 blob 路径之间的映射关系。

每行表示一个与数据 File 关联的远程 blob 对象。

列：

disk_name (String) — 存储配置中定义的远程磁盘名称。

(String) — 存储配置中定义的远程磁盘名称。 path (String) — 存储配置中所配置的远程磁盘根路径。

(String) — 存储配置中所配置的远程磁盘根路径。 cache_base_path (String) — 与远程磁盘关联的缓存 File 的基础目录。

(String) — 与远程磁盘关联的缓存 File 的基础目录。 local_path (String) — 相对于 ClickHouse 数据目录的本地元数据 File 路径，指向映射到远程 blob 的 File。

(String) — 相对于 ClickHouse 数据目录的本地元数据 File 路径，指向映射到远程 blob 的 File。 remote_path (String) — 本地元数据 File 所映射到的远程对象存储中的 blob 路径。

(String) — 本地元数据 File 所映射到的远程对象存储中的 blob 路径。 size (UInt64) — File 的压缩后大小 (以字节为单位) 。

(UInt64) — File 的压缩后大小 (以字节为单位) 。 common_prefix_for_blobs (String) — 远程对象存储中 blob 的公共前缀，适用于多个 blob 共享同一路径前缀的情况。

(String) — 远程对象存储中 blob 的公共前缀，适用于多个 blob 共享同一路径前缀的情况。 cache_paths (Array(String)) — 与远程 blob 对应的本地缓存 File 路径。

设置

traverse_shadow_remote_data_paths — 启用后，该表还会包含来自冻结分区的数据 (即 ALTER TABLE ... FREEZE 使用的 shadow/ 目录) 。默认禁用。

示例

SELECT * FROM system.remote_data_paths LIMIT 1 FORMAT Vertical;

Row 1: ────── disk_name: s3 path: /var/lib/clickhouse/disks/s3/ cache_base_path: /var/lib/clickhouse/disks/s3_cache/ local_path: store/123/1234abcd-1234-1234-1234-1234abcd1234/all_0_0_0/data.bin remote_path: abc123/all_0_0_0/data.bin size: 1048576 common_prefix_for_blobs: cache_paths: ['/var/lib/clickhouse/disks/s3_cache/a1/b2/c3d4e5f6']

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