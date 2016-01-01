system.remote_data_paths
包含有关存储在远程磁盘 (例如 S3、Azure Blob 存储) 上的数据 File 的信息，包括本地元数据路径与远程 blob 路径之间的映射关系。
每行表示一个与数据 File 关联的远程 blob 对象。
列：
disk_name(String) — 存储配置中定义的远程磁盘名称。
path(String) — 存储配置中所配置的远程磁盘根路径。
cache_base_path(String) — 与远程磁盘关联的缓存 File 的基础目录。
local_path(String) — 相对于 ClickHouse 数据目录的本地元数据 File 路径，指向映射到远程 blob 的 File。
remote_path(String) — 本地元数据 File 所映射到的远程对象存储中的 blob 路径。
size(UInt64) — File 的压缩后大小 (以字节为单位) 。
common_prefix_for_blobs(String) — 远程对象存储中 blob 的公共前缀，适用于多个 blob 共享同一路径前缀的情况。
cache_paths(Array(String)) — 与远程 blob 对应的本地缓存 File 路径。
设置
traverse_shadow_remote_data_paths— 启用后，该表还会包含来自冻结分区的数据 (即
ALTER TABLE ... FREEZE使用的
shadow/目录) 。默认禁用。
示例
另请参阅