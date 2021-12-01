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system.quotas

包含 quotas 信息.

列信息:

  • name (String) — 配额名称.
  • id (UUID) — 配额 ID.
  • storage(String) — 存储配额. 可能的值：“users.xml”(如果在 users.xml 文件中配置了配额), “disk”(如果由 SQL 查询配置的配额).
  • keys (Array(Enum8)) — Key指定配额应该如何共享. 如果两个连接使用相同的配额和键，则它们共享相同数量的资源. 值:
    • [] — 所有用户共享相同的配额.
    • ['user_name'] — 相同用户名的连接共享相同的配额.
    • ['ip_address'] — 来自同一IP的连接共享相同的配额.
    • ['client_key'] — 具有相同密钥的连接共享相同配额. 密钥必须由客户端显式提供. 使用clickhouse-client时, 在 --quota_key 参数中传递一个key值, 或者在客户端配置文件中使用 quota_key 参数. 使用 HTTP 接口时, 使用 X-ClickHouse-Quota 报头.
    • ['user_name', 'client_key'] — 具有相同 client_key 的连接共享相同的配额. 如果客户端没有提供密钥, 配额将跟踪 user_name.
    • ['client_key', 'ip_address'] — 具有相同 client_key 的连接共享相同的配额. 如果客户端没有提供密钥, 配额将跟踪 ip_address.
  • durations (Array(UInt64)) — 时间间隔以秒为单位.
  • apply_to_all (UInt8) — 逻辑值. 它显示了配额应用于哪些用户. 值:
    • 0 — 配额应用于 apply_to_list 中指定的用户.
    • 1 — 配额适用于除 apply_to_except 中列出的用户之外的所有用户.
  • apply_to_list (Array(String)) — 需要应用配额的用户名/角色 列表.
  • apply_to_except (Array(String)) — 不需要应用配额的用户名/角色列表.

另请参阅

原始文章