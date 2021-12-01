system.quotas
包含 quotas 信息.
列信息:
name(String) — 配额名称.
id(UUID) — 配额 ID.
storage(String) — 存储配额. 可能的值：“users.xml”(如果在 users.xml 文件中配置了配额), “disk”(如果由 SQL 查询配置的配额).
keys(Array(Enum8)) — Key指定配额应该如何共享. 如果两个连接使用相同的配额和键，则它们共享相同数量的资源. 值:
[]— 所有用户共享相同的配额.
['user_name']— 相同用户名的连接共享相同的配额.
['ip_address']— 来自同一IP的连接共享相同的配额.
['client_key']— 具有相同密钥的连接共享相同配额. 密钥必须由客户端显式提供. 使用clickhouse-client时, 在
--quota_key参数中传递一个key值, 或者在客户端配置文件中使用
quota_key参数. 使用 HTTP 接口时, 使用
X-ClickHouse-Quota报头.
['user_name', 'client_key']— 具有相同
client_key的连接共享相同的配额. 如果客户端没有提供密钥, 配额将跟踪
user_name.
['client_key', 'ip_address']— 具有相同
client_key的连接共享相同的配额. 如果客户端没有提供密钥, 配额将跟踪
ip_address.
durations(Array(UInt64)) — 时间间隔以秒为单位.
apply_to_all(UInt8) — 逻辑值. 它显示了配额应用于哪些用户. 值:
0— 配额应用于
apply_to_list中指定的用户.
1— 配额适用于除
apply_to_except中列出的用户之外的所有用户.
apply_to_list(Array(String)) — 需要应用配额的用户名/角色 列表.
apply_to_except(Array(String)) — 不需要应用配额的用户名/角色列表.