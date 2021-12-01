system.quota_limits
包含关于所有配额的所有间隔的最大值的信息. 任何行数或0行都可以对应一个配额.
列信息:
quota_name(String) — 配额名称.
duration(UInt32) — 计算资源消耗的时间间隔长度，单位为秒.
is_randomized_interval(UInt8) — 逻辑值. 它显示了间隔是否是随机的. 如果间隔不是随机的, 它总是在同一时间开始. 例如, 1 分钟的间隔总是从整数分钟开始(即它可以从 11:20:00 开始, 但它永远不会从 11:20:01 开始), 一天的间隔总是从 UTC 午夜开始. 如果间隔是随机的, 则第一个间隔在随机时间开始, 随后的间隔一个接一个开始. 值:
0— 区间不是随机的.
1— 区间是随机的.
max_queries(Nullable(UInt64)) — 最大查询数.
max_query_selects(Nullable(UInt64)) — select 最大查询数.
max_query_inserts(Nullable(UInt64)) — insert 最大查询数.
max_errors(Nullable(UInt64)) — 最大错误数.
max_result_rows(Nullable(UInt64)) — 最大结果行数.
max_result_bytes(Nullable(UInt64)) — 用于存储查询结果的最大RAM容量(以字节为单位).
max_read_rows(Nullable(UInt64)) — 从参与查询的所有表和表函数中读取的最大行数.
max_read_bytes(Nullable(UInt64)) — 从参与查询的所有表和表函数中读取的最大字节数.
max_execution_time(Nullable(Float64)) — 查询执行时间的最大值, 单位为秒.