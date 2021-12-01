system.quota_limits

包含关于所有配额的所有间隔的最大值的信息. 任何行数或0行都可以对应一个配额.

列信息:

quota_name (String) — 配额名称.

(String) — 配额名称. duration (UInt32) — 计算资源消耗的时间间隔长度，单位为秒.

(UInt32) — 计算资源消耗的时间间隔长度，单位为秒. is_randomized_interval (UInt8) — 逻辑值. 它显示了间隔是否是随机的. 如果间隔不是随机的, 它总是在同一时间开始. 例如, 1 分钟的间隔总是从整数分钟开始(即它可以从 11:20:00 开始, 但它永远不会从 11:20:01 开始), 一天的间隔总是从 UTC 午夜开始. 如果间隔是随机的, 则第一个间隔在随机时间开始, 随后的间隔一个接一个开始. 值:

(UInt8) — 逻辑值. 它显示了间隔是否是随机的. 如果间隔不是随机的, 它总是在同一时间开始. 例如, 1 分钟的间隔总是从整数分钟开始(即它可以从 11:20:00 开始, 但它永远不会从 11:20:01 开始), 一天的间隔总是从 UTC 午夜开始. 如果间隔是随机的, 则第一个间隔在随机时间开始, 随后的间隔一个接一个开始. 值: 0 — 区间不是随机的.

— 区间不是随机的. 1 — 区间是随机的.

— 区间是随机的. max_queries (Nullable(UInt64)) — 最大查询数.

(Nullable(UInt64)) — 最大查询数. max_query_selects (Nullable(UInt64)) — select 最大查询数.

(Nullable(UInt64)) — select 最大查询数. max_query_inserts (Nullable(UInt64)) — insert 最大查询数.

(Nullable(UInt64)) — insert 最大查询数. max_errors (Nullable(UInt64)) — 最大错误数.

(Nullable(UInt64)) — 最大错误数. max_result_rows (Nullable(UInt64)) — 最大结果行数.

(Nullable(UInt64)) — 最大结果行数. max_result_bytes (Nullable(UInt64)) — 用于存储查询结果的最大RAM容量(以字节为单位).

(Nullable(UInt64)) — 用于存储查询结果的最大RAM容量(以字节为单位). max_read_rows (Nullable(UInt64)) — 从参与查询的所有表和表函数中读取的最大行数.

(Nullable(UInt64)) — 从参与查询的所有表和表函数中读取的最大行数. max_read_bytes (Nullable(UInt64)) — 从参与查询的所有表和表函数中读取的最大字节数.

(Nullable(UInt64)) — 从参与查询的所有表和表函数中读取的最大字节数. max_execution_time (Nullable(Float64)) — 查询执行时间的最大值, 单位为秒.

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