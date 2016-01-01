跳到主要内容
system.projection_parts_columns

该表包含有关 MergeTree 家族表的投影部分中列的信息。

Columns

ColumnDescriptionType
partition分区名称。String
name数据部分的名称。String
part_type存储数据部分的格式。String
parent_name源（父）数据部分的名称。String
parent_uuid源（父）数据部分的 UUID。UUID
parent_part_type源（父）数据部分的存储格式。String
active表示数据部分是否处于活动状态的标志UInt8
marks标记数量。UInt64
rows行数。UInt64
bytes_on_disk所有数据部分文件的总大小（以字节为单位）。UInt64
data_compressed_bytes数据部分中压缩数据的总大小。所有辅助文件（例如，标记文件）不包括在内。UInt64
data_uncompressed_bytes数据部分中未压缩数据的总大小。所有辅助文件（例如，标记文件）不包括在内。UInt64
marks_bytes带有标记的文件的大小。UInt64
parent_marks源（父）部分中的标记数量。UInt64
parent_rows源（父）部分中的行数。UInt64
parent_bytes_on_disk所有源（父）数据部分文件的总大小（以字节为单位）。UInt64
parent_data_compressed_bytes源（父）数据部分中压缩数据的总大小。UInt64
parent_data_uncompressed_bytes源（父）数据部分中未压缩数据的总大小。UInt64
parent_marks_bytes源（父）数据部分中带有标记的文件的大小。UInt64
modification_time数据部分目录被修改的时间。这通常与数据部分创建时间相对应。DateTime
remove_time数据部分变为非活动状态的时间。DateTime
refcount使用数据部分的位置数量。大于 2 的值表示数据部分在查询或合并中被使用。UInt32
min_date如果该值包含在分区键中，则为日期列的最小值。Date
max_date如果该值包含在分区键中，则为日期列的最大值。Date
min_time如果该值包含在分区键中，则为日期时间列的最小值。DateTime
max_time如果该值包含在分区键中，则为日期时间列的最大值。DateTime
partition_id分区的 ID。String
min_block_number合并后组成当前部分的数据部分的最小数量。Int64
max_block_number合并后组成当前部分的数据部分的最大数量。Int64
level合并树的深度。零表示当前部分是通过插入而不是通过合并其他部分创建的。UInt32
data_version用于确定哪些变更应该应用于数据部分的号码（版本高于 data_version 的变更）。UInt64
primary_key_bytes_in_memory主键值所占用的内存量（以字节为单位）。UInt64
primary_key_bytes_in_memory_allocated为主键值保留的内存量（以字节为单位）。UInt64
database数据库的名称。String
table表的名称。String
engine表引擎的名称，不带参数。String
disk_name存储数据部分的磁盘名称。String
path数据部分文件的绝对路径。String
column列的名称。String
type列类型。String
column_position表中列的序数位置，从 1 开始。UInt64
default_kind默认值的表达式类型（DEFAULT，MATERIALIZED，ALIAS），如果未定义则为空字符串。String
default_expression默认值的表达式，如果未定义则为空字符串。String
column_bytes_on_disk列的总大小（以字节为单位）。UInt64
column_data_compressed_bytes列中压缩数据的总大小（以字节为单位）。UInt64
column_data_uncompressed_bytes列中未压缩数据的总大小（以字节为单位）。UInt64
column_marks_bytes带有标记的列的大小（以字节为单位）。UInt64
column_modification_time列最后一次被修改的时间。Nullable(DateTime)
bytesbytes_on_disk 的别名UInt64
marks_sizemarks_bytes 的别名UInt64
part_namename 的别名String