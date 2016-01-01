system.projection_parts_columns
该表包含有关 MergeTree 家族表的投影部分中列的信息。
Columns
|Column
|Description
|Type
partition
|分区名称。
|String
name
|数据部分的名称。
|String
part_type
|存储数据部分的格式。
|String
parent_name
|源（父）数据部分的名称。
|String
parent_uuid
|源（父）数据部分的 UUID。
|UUID
parent_part_type
|源（父）数据部分的存储格式。
|String
active
|表示数据部分是否处于活动状态的标志
|UInt8
marks
|标记数量。
|UInt64
rows
|行数。
|UInt64
bytes_on_disk
|所有数据部分文件的总大小（以字节为单位）。
|UInt64
data_compressed_bytes
|数据部分中压缩数据的总大小。所有辅助文件（例如，标记文件）不包括在内。
|UInt64
data_uncompressed_bytes
|数据部分中未压缩数据的总大小。所有辅助文件（例如，标记文件）不包括在内。
|UInt64
marks_bytes
|带有标记的文件的大小。
|UInt64
parent_marks
|源（父）部分中的标记数量。
|UInt64
parent_rows
|源（父）部分中的行数。
|UInt64
parent_bytes_on_disk
|所有源（父）数据部分文件的总大小（以字节为单位）。
|UInt64
parent_data_compressed_bytes
|源（父）数据部分中压缩数据的总大小。
|UInt64
parent_data_uncompressed_bytes
|源（父）数据部分中未压缩数据的总大小。
|UInt64
parent_marks_bytes
|源（父）数据部分中带有标记的文件的大小。
|UInt64
modification_time
|数据部分目录被修改的时间。这通常与数据部分创建时间相对应。
|DateTime
remove_time
|数据部分变为非活动状态的时间。
|DateTime
refcount
|使用数据部分的位置数量。大于 2 的值表示数据部分在查询或合并中被使用。
|UInt32
min_date
|如果该值包含在分区键中，则为日期列的最小值。
|Date
max_date
|如果该值包含在分区键中，则为日期列的最大值。
|Date
min_time
|如果该值包含在分区键中，则为日期时间列的最小值。
|DateTime
max_time
|如果该值包含在分区键中，则为日期时间列的最大值。
|DateTime
partition_id
|分区的 ID。
|String
min_block_number
|合并后组成当前部分的数据部分的最小数量。
|Int64
max_block_number
|合并后组成当前部分的数据部分的最大数量。
|Int64
level
|合并树的深度。零表示当前部分是通过插入而不是通过合并其他部分创建的。
|UInt32
data_version
|用于确定哪些变更应该应用于数据部分的号码（版本高于 data_version 的变更）。
|UInt64
primary_key_bytes_in_memory
|主键值所占用的内存量（以字节为单位）。
|UInt64
primary_key_bytes_in_memory_allocated
|为主键值保留的内存量（以字节为单位）。
|UInt64
database
|数据库的名称。
|String
table
|表的名称。
|String
engine
|表引擎的名称，不带参数。
|String
disk_name
|存储数据部分的磁盘名称。
|String
path
|数据部分文件的绝对路径。
|String
column
|列的名称。
|String
type
|列类型。
|String
column_position
|表中列的序数位置，从 1 开始。
|UInt64
default_kind
|默认值的表达式类型（DEFAULT，MATERIALIZED，ALIAS），如果未定义则为空字符串。
|String
default_expression
|默认值的表达式，如果未定义则为空字符串。
|String
column_bytes_on_disk
|列的总大小（以字节为单位）。
|UInt64
column_data_compressed_bytes
|列中压缩数据的总大小（以字节为单位）。
|UInt64
column_data_uncompressed_bytes
|列中未压缩数据的总大小（以字节为单位）。
|UInt64
column_marks_bytes
|带有标记的列的大小（以字节为单位）。
|UInt64
column_modification_time
|列最后一次被修改的时间。
|Nullable(DateTime)
bytes
|bytes_on_disk 的别名
|UInt64
marks_size
|marks_bytes 的别名
|UInt64
part_name
|name 的别名
|String