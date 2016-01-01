system.projection_parts_columns

partition 分区名称。 String

name 数据部分的名称。 String

part_type 存储数据部分的格式。 String

parent_name 源（父）数据部分的名称。 String

parent_uuid 源（父）数据部分的 UUID。 UUID

parent_part_type 源（父）数据部分的存储格式。 String

active 表示数据部分是否处于活动状态的标志 UInt8

marks 标记数量。 UInt64

rows 行数。 UInt64

bytes_on_disk 所有数据部分文件的总大小（以字节为单位）。 UInt64

data_compressed_bytes 数据部分中压缩数据的总大小。所有辅助文件（例如，标记文件）不包括在内。 UInt64

data_uncompressed_bytes 数据部分中未压缩数据的总大小。所有辅助文件（例如，标记文件）不包括在内。 UInt64

marks_bytes 带有标记的文件的大小。 UInt64

parent_marks 源（父）部分中的标记数量。 UInt64

parent_rows 源（父）部分中的行数。 UInt64

parent_bytes_on_disk 所有源（父）数据部分文件的总大小（以字节为单位）。 UInt64

parent_data_compressed_bytes 源（父）数据部分中压缩数据的总大小。 UInt64

parent_data_uncompressed_bytes 源（父）数据部分中未压缩数据的总大小。 UInt64

parent_marks_bytes 源（父）数据部分中带有标记的文件的大小。 UInt64

modification_time 数据部分目录被修改的时间。这通常与数据部分创建时间相对应。 DateTime

remove_time 数据部分变为非活动状态的时间。 DateTime

refcount 使用数据部分的位置数量。大于 2 的值表示数据部分在查询或合并中被使用。 UInt32

min_date 如果该值包含在分区键中，则为日期列的最小值。 Date

max_date 如果该值包含在分区键中，则为日期列的最大值。 Date

min_time 如果该值包含在分区键中，则为日期时间列的最小值。 DateTime

max_time 如果该值包含在分区键中，则为日期时间列的最大值。 DateTime

partition_id 分区的 ID。 String

min_block_number 合并后组成当前部分的数据部分的最小数量。 Int64

max_block_number 合并后组成当前部分的数据部分的最大数量。 Int64

level 合并树的深度。零表示当前部分是通过插入而不是通过合并其他部分创建的。 UInt32

data_version 用于确定哪些变更应该应用于数据部分的号码（版本高于 data_version 的变更）。 UInt64

primary_key_bytes_in_memory 主键值所占用的内存量（以字节为单位）。 UInt64

primary_key_bytes_in_memory_allocated 为主键值保留的内存量（以字节为单位）。 UInt64

database 数据库的名称。 String

table 表的名称。 String

engine 表引擎的名称，不带参数。 String

disk_name 存储数据部分的磁盘名称。 String

path 数据部分文件的绝对路径。 String

column 列的名称。 String

type 列类型。 String

column_position 表中列的序数位置，从 1 开始。 UInt64

default_kind 默认值的表达式类型（DEFAULT，MATERIALIZED，ALIAS），如果未定义则为空字符串。 String

default_expression 默认值的表达式，如果未定义则为空字符串。 String

column_bytes_on_disk 列的总大小（以字节为单位）。 UInt64

column_data_compressed_bytes 列中压缩数据的总大小（以字节为单位）。 UInt64

column_data_uncompressed_bytes 列中未压缩数据的总大小（以字节为单位）。 UInt64

column_marks_bytes 带有标记的列的大小（以字节为单位）。 UInt64

column_modification_time 列最后一次被修改的时间。 Nullable(DateTime)

bytes bytes_on_disk 的别名 UInt64

marks_size marks_bytes 的别名 UInt64