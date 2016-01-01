跳到主要内容
跳到主要内容

system.projection_parts

此表包含有关 MergeTree 家族表的投影部分的信息。

Columns

ColumnDescriptionType
partition分区名称。String
name数据部分的名称。String
part_type数据部分存储格式。可能值：宽格式（每列一个文件）和紧凑格式（所有列一个文件）。String
parent_name源（父）数据部分的名称。String
parent_uuid源（父）数据部分的 UUID。UUID
parent_part_type源（父）数据部分存储格式。String
active指示数据部分是否处于活动状态的标志。如果数据部分是活动的，则它在一个表中使用。否则，它即将被删除。非活动数据部分在合并和变更操作后出现。UInt8
marks标记数量。要获取数据部分中近似的行数，请将标记乘以索引粒度（通常为 8192）（此提示不适用于自适应粒度）。UInt64
rows行数。UInt64
bytes_on_disk所有数据部分文件的总大小（以字节为单位）。UInt64
data_compressed_bytes数据部分中压缩数据的总大小。所有辅助文件（例如，标记文件）不包括在内。UInt64
data_uncompressed_bytes数据部分中未压缩数据的总大小。所有辅助文件（例如，标记文件）不包括在内。UInt64
marks_bytes包含标记的文件的大小。UInt64
parent_marks源（父）部分中的标记数量。UInt64
parent_rows源（父）部分中的行数。UInt64
parent_bytes_on_disk所有源（父）数据部分文件的总大小（以字节为单位）。UInt64
parent_data_compressed_bytes源（父）数据部分中压缩数据的总大小。UInt64
parent_data_uncompressed_bytes源（父）数据部分中未压缩数据的总大小。UInt64
parent_marks_bytes源（父）数据部分中包含标记的文件的大小。UInt64
modification_time数据部分目录的修改时间。这通常对应于数据部分创建的时间。DateTime
remove_time数据部分变为非活动状态的时间。DateTime
refcount数据部分使用的地方数量。大于 2 的值表示数据部分在查询或合并中被使用。UInt32
min_date数据部分中日期键的最小值。Date
max_date数据部分中日期键的最大值。Date
min_time数据部分中日期和时间键的最小值。DateTime
max_time数据部分中日期和时间键的最大值。DateTime
partition_id分区的 ID。String
min_block_number合并后构成当前部分的数据部分的最小数量。Int64
max_block_number合并后构成当前部分的数据部分的最大数量。Int64
level合并树的深度。零表示当前部分是由插入而不是通过合并其他部分创建的。UInt32
data_version用于确定哪些变更应应用于数据部分的编号（版本高于 data_version 的变更）。UInt64
primary_key_bytes_in_memory主键值使用的内存量（以字节为单位）。UInt64
primary_key_bytes_in_memory_allocated为主键值保留的内存量（以字节为单位）。UInt64
is_frozen表示分区数据备份是否存在的标志。1，备份存在。0，备份不存在。UInt8
database数据库名称。String
table表名称。String
engine表引擎的名称（不含参数）。String
disk_name存储数据部分的磁盘名称。String
path数据部分文件的文件夹的绝对路径。String
hash_of_all_files压缩文件的 sipHash128。String
hash_of_uncompressed_files未压缩文件的 sipHash128（带标记的文件、索引文件等）。String
uncompressed_hash_of_compressed_files压缩文件中数据的 sipHash128，就像它们是未压缩的一样。String
delete_ttl_info_minTTL DELETE 规则的日期和时间键的最小值。DateTime
delete_ttl_info_maxTTL DELETE 规则的日期和时间键的最大值。DateTime
move_ttl_info.expression表达式数组。每个表达式定义一个 TTL MOVE 规则。Array(String)
move_ttl_info.min日期和时间值数组。每个元素描述 TTL MOVE 规则的最小键值。Array(DateTime)
move_ttl_info.max日期和时间值数组。每个元素描述 TTL MOVE 规则的最大键值。Array(DateTime)
default_compression_codec用于压缩此数据部分的编解码器的名称（当列没有显式编解码器时）。String
recompression_ttl_info.expressionTTL 表达式。Array(String)
recompression_ttl_info.min本部分内计算的 TTL 表达式的最小值。用于了解我们是否至少有一行具有过期的 TTL。Array(DateTime)
recompression_ttl_info.max本部分内计算的 TTL 表达式的最大值。用于了解我们是否所有行都具有过期的 TTL。Array(DateTime)
group_by_ttl_info.expressionTTL 表达式。Array(String)
group_by_ttl_info.min本部分内计算的 TTL 表达式的最小值。用于了解我们是否至少有一行具有过期的 TTL。Array(DateTime)
group_by_ttl_info.max本部分内计算的 TTL 表达式的最大值。用于了解我们是否所有行都具有过期的 TTL。Array(DateTime)
rows_where_ttl_info.expressionTTL 表达式。Array(String)
rows_where_ttl_info.min本部分内计算的 TTL 表达式的最小值。用于了解我们是否至少有一行具有过期的 TTL。Array(DateTime)
rows_where_ttl_info.max本部分内计算的 TTL 表达式的最大值。用于了解我们是否所有行都具有过期的 TTL。Array(DateTime)
is_broken投影部分是否损坏。UInt8
exception_code说明投影部分损坏状态的异常消息。Int32
exception说明投影部分损坏状态的异常代码。String
bytesbytes_on_disk 的别名。UInt64
marks_sizemarks_bytes 的别名。UInt64
part_namename 的别名。String