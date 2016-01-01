system.projection_parts
此表包含有关 MergeTree 家族表的投影部分的信息。
Columns
|Column
|Description
|Type
partition
|分区名称。
|String
name
|数据部分的名称。
|String
part_type
|数据部分存储格式。可能值：宽格式（每列一个文件）和紧凑格式（所有列一个文件）。
|String
parent_name
|源（父）数据部分的名称。
|String
parent_uuid
|源（父）数据部分的 UUID。
|UUID
parent_part_type
|源（父）数据部分存储格式。
|String
active
|指示数据部分是否处于活动状态的标志。如果数据部分是活动的，则它在一个表中使用。否则，它即将被删除。非活动数据部分在合并和变更操作后出现。
|UInt8
marks
|标记数量。要获取数据部分中近似的行数，请将标记乘以索引粒度（通常为 8192）（此提示不适用于自适应粒度）。
|UInt64
rows
|行数。
|UInt64
bytes_on_disk
|所有数据部分文件的总大小（以字节为单位）。
|UInt64
data_compressed_bytes
|数据部分中压缩数据的总大小。所有辅助文件（例如，标记文件）不包括在内。
|UInt64
data_uncompressed_bytes
|数据部分中未压缩数据的总大小。所有辅助文件（例如，标记文件）不包括在内。
|UInt64
marks_bytes
|包含标记的文件的大小。
|UInt64
parent_marks
|源（父）部分中的标记数量。
|UInt64
parent_rows
|源（父）部分中的行数。
|UInt64
parent_bytes_on_disk
|所有源（父）数据部分文件的总大小（以字节为单位）。
|UInt64
parent_data_compressed_bytes
|源（父）数据部分中压缩数据的总大小。
|UInt64
parent_data_uncompressed_bytes
|源（父）数据部分中未压缩数据的总大小。
|UInt64
parent_marks_bytes
|源（父）数据部分中包含标记的文件的大小。
|UInt64
modification_time
|数据部分目录的修改时间。这通常对应于数据部分创建的时间。
|DateTime
remove_time
|数据部分变为非活动状态的时间。
|DateTime
refcount
|数据部分使用的地方数量。大于 2 的值表示数据部分在查询或合并中被使用。
|UInt32
min_date
|数据部分中日期键的最小值。
|Date
max_date
|数据部分中日期键的最大值。
|Date
min_time
|数据部分中日期和时间键的最小值。
|DateTime
max_time
|数据部分中日期和时间键的最大值。
|DateTime
partition_id
|分区的 ID。
|String
min_block_number
|合并后构成当前部分的数据部分的最小数量。
|Int64
max_block_number
|合并后构成当前部分的数据部分的最大数量。
|Int64
level
|合并树的深度。零表示当前部分是由插入而不是通过合并其他部分创建的。
|UInt32
data_version
|用于确定哪些变更应应用于数据部分的编号（版本高于 data_version 的变更）。
|UInt64
primary_key_bytes_in_memory
|主键值使用的内存量（以字节为单位）。
|UInt64
primary_key_bytes_in_memory_allocated
|为主键值保留的内存量（以字节为单位）。
|UInt64
is_frozen
|表示分区数据备份是否存在的标志。1，备份存在。0，备份不存在。
|UInt8
database
|数据库名称。
|String
table
|表名称。
|String
engine
|表引擎的名称（不含参数）。
|String
disk_name
|存储数据部分的磁盘名称。
|String
path
|数据部分文件的文件夹的绝对路径。
|String
hash_of_all_files
|压缩文件的 sipHash128。
|String
hash_of_uncompressed_files
|未压缩文件的 sipHash128（带标记的文件、索引文件等）。
|String
uncompressed_hash_of_compressed_files
|压缩文件中数据的 sipHash128，就像它们是未压缩的一样。
|String
delete_ttl_info_min
|TTL DELETE 规则的日期和时间键的最小值。
|DateTime
delete_ttl_info_max
|TTL DELETE 规则的日期和时间键的最大值。
|DateTime
move_ttl_info.expression
|表达式数组。每个表达式定义一个 TTL MOVE 规则。
|Array(String)
move_ttl_info.min
|日期和时间值数组。每个元素描述 TTL MOVE 规则的最小键值。
|Array(DateTime)
move_ttl_info.max
|日期和时间值数组。每个元素描述 TTL MOVE 规则的最大键值。
|Array(DateTime)
default_compression_codec
|用于压缩此数据部分的编解码器的名称（当列没有显式编解码器时）。
|String
recompression_ttl_info.expression
|TTL 表达式。
|Array(String)
recompression_ttl_info.min
|本部分内计算的 TTL 表达式的最小值。用于了解我们是否至少有一行具有过期的 TTL。
|Array(DateTime)
recompression_ttl_info.max
|本部分内计算的 TTL 表达式的最大值。用于了解我们是否所有行都具有过期的 TTL。
|Array(DateTime)
group_by_ttl_info.expression
|TTL 表达式。
|Array(String)
group_by_ttl_info.min
|本部分内计算的 TTL 表达式的最小值。用于了解我们是否至少有一行具有过期的 TTL。
|Array(DateTime)
group_by_ttl_info.max
|本部分内计算的 TTL 表达式的最大值。用于了解我们是否所有行都具有过期的 TTL。
|Array(DateTime)
rows_where_ttl_info.expression
|TTL 表达式。
|Array(String)
rows_where_ttl_info.min
|本部分内计算的 TTL 表达式的最小值。用于了解我们是否至少有一行具有过期的 TTL。
|Array(DateTime)
rows_where_ttl_info.max
|本部分内计算的 TTL 表达式的最大值。用于了解我们是否所有行都具有过期的 TTL。
|Array(DateTime)
is_broken
|投影部分是否损坏。
|UInt8
exception_code
|说明投影部分损坏状态的异常消息。
|Int32
exception
|说明投影部分损坏状态的异常代码。
|String
bytes
|bytes_on_disk 的别名。
|UInt64
marks_size
|marks_bytes 的别名。
|UInt64
part_name
|name 的别名。
|String