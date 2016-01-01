system.projection_parts

partition 分区名称。 String

name 数据部分的名称。 String

part_type 数据部分存储格式。可能值：宽格式（每列一个文件）和紧凑格式（所有列一个文件）。 String

parent_name 源（父）数据部分的名称。 String

parent_uuid 源（父）数据部分的 UUID。 UUID

parent_part_type 源（父）数据部分存储格式。 String

active 指示数据部分是否处于活动状态的标志。如果数据部分是活动的，则它在一个表中使用。否则，它即将被删除。非活动数据部分在合并和变更操作后出现。 UInt8

marks 标记数量。要获取数据部分中近似的行数，请将标记乘以索引粒度（通常为 8192）（此提示不适用于自适应粒度）。 UInt64

rows 行数。 UInt64

bytes_on_disk 所有数据部分文件的总大小（以字节为单位）。 UInt64

data_compressed_bytes 数据部分中压缩数据的总大小。所有辅助文件（例如，标记文件）不包括在内。 UInt64

data_uncompressed_bytes 数据部分中未压缩数据的总大小。所有辅助文件（例如，标记文件）不包括在内。 UInt64

marks_bytes 包含标记的文件的大小。 UInt64

parent_marks 源（父）部分中的标记数量。 UInt64

parent_rows 源（父）部分中的行数。 UInt64

parent_bytes_on_disk 所有源（父）数据部分文件的总大小（以字节为单位）。 UInt64

parent_data_compressed_bytes 源（父）数据部分中压缩数据的总大小。 UInt64

parent_data_uncompressed_bytes 源（父）数据部分中未压缩数据的总大小。 UInt64

parent_marks_bytes 源（父）数据部分中包含标记的文件的大小。 UInt64

modification_time 数据部分目录的修改时间。这通常对应于数据部分创建的时间。 DateTime

remove_time 数据部分变为非活动状态的时间。 DateTime

refcount 数据部分使用的地方数量。大于 2 的值表示数据部分在查询或合并中被使用。 UInt32

min_date 数据部分中日期键的最小值。 Date

max_date 数据部分中日期键的最大值。 Date

min_time 数据部分中日期和时间键的最小值。 DateTime

max_time 数据部分中日期和时间键的最大值。 DateTime

partition_id 分区的 ID。 String

min_block_number 合并后构成当前部分的数据部分的最小数量。 Int64

max_block_number 合并后构成当前部分的数据部分的最大数量。 Int64

level 合并树的深度。零表示当前部分是由插入而不是通过合并其他部分创建的。 UInt32

data_version 用于确定哪些变更应应用于数据部分的编号（版本高于 data_version 的变更）。 UInt64

primary_key_bytes_in_memory 主键值使用的内存量（以字节为单位）。 UInt64

primary_key_bytes_in_memory_allocated 为主键值保留的内存量（以字节为单位）。 UInt64

is_frozen 表示分区数据备份是否存在的标志。1，备份存在。0，备份不存在。 UInt8

database 数据库名称。 String

table 表名称。 String

engine 表引擎的名称（不含参数）。 String

disk_name 存储数据部分的磁盘名称。 String

path 数据部分文件的文件夹的绝对路径。 String

hash_of_all_files 压缩文件的 sipHash128。 String

hash_of_uncompressed_files 未压缩文件的 sipHash128（带标记的文件、索引文件等）。 String

uncompressed_hash_of_compressed_files 压缩文件中数据的 sipHash128，就像它们是未压缩的一样。 String

delete_ttl_info_min TTL DELETE 规则的日期和时间键的最小值。 DateTime

delete_ttl_info_max TTL DELETE 规则的日期和时间键的最大值。 DateTime

move_ttl_info.expression 表达式数组。每个表达式定义一个 TTL MOVE 规则。 Array(String)

move_ttl_info.min 日期和时间值数组。每个元素描述 TTL MOVE 规则的最小键值。 Array(DateTime)

move_ttl_info.max 日期和时间值数组。每个元素描述 TTL MOVE 规则的最大键值。 Array(DateTime)

default_compression_codec 用于压缩此数据部分的编解码器的名称（当列没有显式编解码器时）。 String

recompression_ttl_info.expression TTL 表达式。 Array(String)

recompression_ttl_info.min 本部分内计算的 TTL 表达式的最小值。用于了解我们是否至少有一行具有过期的 TTL。 Array(DateTime)

recompression_ttl_info.max 本部分内计算的 TTL 表达式的最大值。用于了解我们是否所有行都具有过期的 TTL。 Array(DateTime)

group_by_ttl_info.expression TTL 表达式。 Array(String)

group_by_ttl_info.min 本部分内计算的 TTL 表达式的最小值。用于了解我们是否至少有一行具有过期的 TTL。 Array(DateTime)

group_by_ttl_info.max 本部分内计算的 TTL 表达式的最大值。用于了解我们是否所有行都具有过期的 TTL。 Array(DateTime)

rows_where_ttl_info.expression TTL 表达式。 Array(String)

rows_where_ttl_info.min 本部分内计算的 TTL 表达式的最小值。用于了解我们是否至少有一行具有过期的 TTL。 Array(DateTime)

rows_where_ttl_info.max 本部分内计算的 TTL 表达式的最大值。用于了解我们是否所有行都具有过期的 TTL。 Array(DateTime)

is_broken 投影部分是否损坏。 UInt8

exception_code 说明投影部分损坏状态的异常消息。 Int32

exception 说明投影部分损坏状态的异常代码。 String

bytes bytes_on_disk 的别名。 UInt64

marks_size marks_bytes 的别名。 UInt64