system.processors_profile_log
在 ClickHouse Cloud 中查询
该系统表中的数据在 ClickHouse Cloud 的每个节点上本地保存。因此，要获得所有数据的完整视图，需要使用
clusterAllReplicas 函数。有关更多详细信息，请参见 here。
此表包含处理器级别的分析信息 (可以在
EXPLAIN PIPELINE 中找到)。
列：
hostname(LowCardinality(String)) — 执行查询的服务器的主机名。
event_date(Date) — 事件发生的日期。
event_time(DateTime) — 事件发生的日期和时间。
event_time_microseconds(DateTime64) — 事件发生的日期和时间，精确到微秒。
id(UInt64) — 处理器的 ID。
parent_ids(Array(UInt64)) — 父处理器的 IDs。
plan_step(UInt64) — 创建此处理器的查询计划步骤的 ID。如果处理器不是从任何步骤添加的，则值为零。
plan_group(UInt64) — 如果是由查询计划步骤创建的，则处理器的组。组是从同一查询计划步骤添加的处理器的逻辑分区。组仅用于美化 EXPLAIN PIPELINE 的结果。
initial_query_id(String) — 初始查询的 ID（用于分布式查询执行）。
query_id(String) — 查询的 ID。
name(LowCardinality(String)) — 处理器的名称。
elapsed_us(UInt64) — 此处理器执行的微秒数。
input_wait_elapsed_us(UInt64) — 此处理器等待数据（来自其他处理器）的微秒数。
output_wait_elapsed_us(UInt64) — 此处理器因输出端口已满而等待的微秒数。
input_rows(UInt64) — 处理器消耗的行数。
input_bytes(UInt64) — 处理器消耗的字节数。
output_rows(UInt64) — 处理器生成的行数。
output_bytes(UInt64) — 处理器生成的字节数。 示例
查询：
结果：
在这里你可以看到：
ExpressionTransform正在执行
sleep(1)函数，因此它的
work将占用 1e6，所以
elapsed_us> 1e6。
SourceFromSingleChunk需要等待，因为
ExpressionTransform在执行
sleep(1)时不接受任何数据，因此它将在
PortFull状态下等待 1e6 us，因此
output_wait_elapsed_us> 1e6。
LimitsCheckingTransform/
NullSource/
LazyOutputFormat需要等待直到
ExpressionTransform执行
sleep(1)来处理结果，因此
input_wait_elapsed_us> 1e6。
另请参阅