system.parts

此系统表包含 MergeTree 表分区的相关信息。

每一行描述一个数据分区。

列:

partition (String) – 分区名称。请参阅 ALTER 查询的说明，来了解什么是分区。 格式: YYYYMM 用于按月自动分区。

用于按月自动分区。 any_string 手动分区时，是其他格式的字符串。

name (String) – 数据分区的名称。

part_type (String) — 数据分区的存储格式。 可能的值: Wide — 每一列在文件系统中的一个单独文件中存储。

— 每一列在文件系统中的一个单独文件中存储。 Compact — 所有列在文件系统中的一个文件中存储。 数据存储格式由 MergeTree 表的 min_bytes_for_wide_part 和 min_rows_for_wide_part 控制。

active (UInt8) – 指示数据分区是否处于活动状态的标志。如果数据分区处于活动状态，则此数据正在被表使用。反之，则不活跃(deleted)。合并后仍会保留非活跃的数据分区。

marks (UInt64) – 标记数。要获得数据分区中的大致行数：使用 marks (标记数)乘以索引粒度(通常为 8192)。不适用于自适应颗粒度。

rows (UInt64) – 行数.

refcount (UInt32) – 使用数据部分的位置数。大于 2 的值表示数据部分用于查询或是用于合并。

partition_id (String) – 分区的 ID。

level (UInt32) – 合并树的深度。值为 0 表示该分区是通过插入创建的，而不是通过合并创建的。

database (String) – 数据库的名称。

table (String) – 表的名称。

engine (String) – 不带参数的表引擎名称。

path (String) – 包含数据部分文件的文件夹的绝对路径。

disk (String) – 存储数据部分的磁盘的名称。

hash_of_all_files (String) – 压缩文件的 sipHash128。

move_ttl_info.expression (Array(String)) — 表达式的数组。 每个表达式定义一个 TTL MOVE 规则. !!! note "警告" 保留 move_ttl_info.expression 数组主要是为了向后兼容，现在检查 TTL MOVE 规则最简单的方法是使用 move_ttl_info.min 和 move_ttl_info.max 字段。