system.parts
此系统表包含 MergeTree 表分区的相关信息。
每一行描述一个数据分区。
列:
partition(String) – 分区名称。请参阅 ALTER 查询的说明，来了解什么是分区。
格式:
YYYYMM用于按月自动分区。
any_string手动分区时，是其他格式的字符串。
name(String) – 数据分区的名称。
part_type(String) — 数据分区的存储格式。
可能的值:
Wide— 每一列在文件系统中的一个单独文件中存储。
Compact— 所有列在文件系统中的一个文件中存储。
数据存储格式由 MergeTree 表的
min_bytes_for_wide_part和
min_rows_for_wide_part控制。
active(UInt8) – 指示数据分区是否处于活动状态的标志。如果数据分区处于活动状态，则此数据正在被表使用。反之，则不活跃(deleted)。合并后仍会保留非活跃的数据分区。
marks(UInt64) – 标记数。要获得数据分区中的大致行数：使用
marks(标记数)乘以索引粒度(通常为 8192)。不适用于自适应颗粒度。
rows(UInt64) – 行数.
bytes_on_disk(UInt64) – 数据总大小（以字节为单位）。
data_compressed_bytes(UInt64) – 数据分区中压缩数据的总大小。不包括所有辅助文件（例如，带有标记的文件）。
data_uncompressed_bytes(UInt64) – 数据分区中未压缩数据的总大小。不包括所有辅助文件（例如，带有标记的文件）。
marks_bytes(UInt64) – 带有标记的文件的大小。
secondary_indices_compressed_bytes(UInt64) – 数据分区中二级索引的压缩数据总大小。所有的辅助文件（例如，带有标记的文件）都不包括在内。
secondary_indices_uncompressed_bytes(UInt64) – 数据分区中二级索引的未压缩数据的总大小。所有的辅助文件（例如，带有标记的文件）都不包括在内。
secondary_indices_marks_bytes(UInt64) – 带标记的二级索引的文件大小。
modification_time(DateTime) – 包含数据分区的目录被修改的时间。这通常对应于数据部分创建的时间。
remove_time(DateTime) – 数据分区变为非活动状态的时间。
refcount(UInt32) – 使用数据部分的位置数。大于 2 的值表示数据部分用于查询或是用于合并。
min_date(Date) – 数据部分中日期键的最小值。
max_date(Date) – 数据部分中日期键的最大值。
min_time(DateTime) – 数据部分中日期和时间键的最小值。
max_time(DateTime) – 数据部分中日期和时间键的最大值。
partition_id(String) – 分区的 ID。
min_block_number(UInt64) – 合并后构成当前部分的最小数据部分数量。
max_block_number(UInt64) – 合并后构成当前部分的最大数据部分数量。
level(UInt32) – 合并树的深度。值为 0 表示该分区是通过插入创建的，而不是通过合并创建的。
data_version(UInt64) – 用于确定应将哪些订正(mutations)应用于数据部分（版本高于
data_version的订正(mutations)）的数字。
primary_key_bytes_in_memory(UInt64) – 主键值使用的内存量（以字节为单位）。
primary_key_bytes_in_memory_allocated(UInt64) – 为主键值保留的内存量（以字节为单位）。
is_frozen(UInt8) – 显示分区数据备份存在的标志。1，备份存在。0，备份不存在。更多细节，见 FREEZE PARTITION。
database(String) – 数据库的名称。
table(String) – 表的名称。
engine(String) – 不带参数的表引擎名称。
path(String) – 包含数据部分文件的文件夹的绝对路径。
disk(String) – 存储数据部分的磁盘的名称。
hash_of_all_files(String) – 压缩文件的 sipHash128。
hash_of_uncompressed_files(String) – 未压缩文件(带有标记的文件、索引文件等)的 sipHash128。
uncompressed_hash_of_compressed_files(String) – 压缩文件中的数据(没有压缩时)的 sipHash128。
delete_ttl_info_min(DateTime) — TTL DELETE 规则 的日期和时间键的最小值。
delete_ttl_info_max(DateTime) — TTL DELETE 规则 的日期和时间键的最大值。
move_ttl_info.expression(Array(String)) — 表达式的数组。 每个表达式定义一个 TTL MOVE 规则.
!!! note "警告" 保留
move_ttl_info.expression数组主要是为了向后兼容，现在检查
TTL MOVE规则最简单的方法是使用
move_ttl_info.min和
move_ttl_info.max字段。
move_ttl_info.min(Array(DateTime)) — 日期值和时间值的数组。数组中的每个元素都描述了一个 TTL MOVE rule 的最小键值。
move_ttl_info.max(Array(DateTime)) — 日期值和时间值的数组。数组中的每个元素都描述了一个 TTL MOVE rule 的最大键值。
bytes(UInt64) –
bytes_on_disk的别名。
marks_size(UInt64) –
marks_bytes的别名。
示例
SELECT * FROM system.parts LIMIT 1 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
partition: tuple()
name: all_1_4_1_6
part_type: Wide
active: 1
marks: 2
rows: 6
bytes_on_disk: 310
data_compressed_bytes: 157
data_uncompressed_bytes: 91
secondary_indices_compressed_bytes: 58
secondary_indices_uncompressed_bytes: 6
secondary_indices_marks_bytes: 48
marks_bytes: 144
modification_time: 2020-06-18 13:01:49
remove_time: 1970-01-01 00:00:00
refcount: 1
min_date: 1970-01-01
max_date: 1970-01-01
min_time: 1970-01-01 00:00:00
max_time: 1970-01-01 00:00:00
partition_id: all
min_block_number: 1
max_block_number: 4
level: 1
data_version: 6
primary_key_bytes_in_memory: 8
primary_key_bytes_in_memory_allocated: 64
is_frozen: 0
database: default
table: months
engine: MergeTree
disk_name: default
path: /var/lib/clickhouse/data/default/months/all_1_4_1_6/
hash_of_all_files: 2d0657a16d9430824d35e327fcbd87bf
hash_of_uncompressed_files: 84950cc30ba867c77a408ae21332ba29
uncompressed_hash_of_compressed_files: 1ad78f1c6843bbfb99a2c931abe7df7d
delete_ttl_info_min: 1970-01-01 00:00:00
delete_ttl_info_max: 1970-01-01 00:00:00
move_ttl_info.expression: []
move_ttl_info.min: []
move_ttl_info.max: []
另请参阅