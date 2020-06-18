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system.parts

此系统表包含 MergeTree 表分区的相关信息。

每一行描述一个数据分区。

列:

  • partition (String) – 分区名称。请参阅 ALTER 查询的说明，来了解什么是分区。

    格式:

    • YYYYMM 用于按月自动分区。
    • any_string 手动分区时，是其他格式的字符串。

  • name (String) – 数据分区的名称。

  • part_type (String) — 数据分区的存储格式。

    可能的值:

    • Wide — 每一列在文件系统中的一个单独文件中存储。
    • Compact — 所有列在文件系统中的一个文件中存储。

    数据存储格式由 MergeTree 表的 min_bytes_for_wide_partmin_rows_for_wide_part 控制。

  • active (UInt8) – 指示数据分区是否处于活动状态的标志。如果数据分区处于活动状态，则此数据正在被表使用。反之，则不活跃(deleted)。合并后仍会保留非活跃的数据分区。

  • marks (UInt64) – 标记数。要获得数据分区中的大致行数：使用marks(标记数)乘以索引粒度(通常为 8192)。不适用于自适应颗粒度。

  • rows (UInt64) – 行数.

  • bytes_on_disk (UInt64) – 数据总大小（以字节为单位）。

  • data_compressed_bytes (UInt64) – 数据分区中压缩数据的总大小。不包括所有辅助文件（例如，带有标记的文件）。

  • data_uncompressed_bytes (UInt64) – 数据分区中未压缩数据的总大小。不包括所有辅助文件（例如，带有标记的文件）。

  • marks_bytes (UInt64) – 带有标记的文件的大小。

  • secondary_indices_compressed_bytes (UInt64) – 数据分区中二级索引的压缩数据总大小。所有的辅助文件（例如，带有标记的文件）都不包括在内。

  • secondary_indices_uncompressed_bytes (UInt64) – 数据分区中二级索引的未压缩数据的总大小。所有的辅助文件（例如，带有标记的文件）都不包括在内。

  • secondary_indices_marks_bytes (UInt64) – 带标记的二级索引的文件大小。

  • modification_time (DateTime) – 包含数据分区的目录被修改的时间。这通常对应于数据部分创建的时间。

  • remove_time (DateTime) – 数据分区变为非活动状态的时间。

  • refcount (UInt32) – 使用数据部分的位置数。大于 2 的值表示数据部分用于查询或是用于合并。

  • min_date (Date) – 数据部分中日期键的最小值。

  • max_date (Date) – 数据部分中日期键的最大值。

  • min_time (DateTime) – 数据部分中日期和时间键的最小值。

  • max_time(DateTime) – 数据部分中日期和时间键的最大值。

  • partition_id (String) – 分区的 ID。

  • min_block_number (UInt64) – 合并后构成当前部分的最小数据部分数量。

  • max_block_number (UInt64) – 合并后构成当前部分的最大数据部分数量。

  • level (UInt32) – 合并树的深度。值为 0 表示该分区是通过插入创建的，而不是通过合并创建的。

  • data_version (UInt64) – 用于确定应将哪些订正(mutations)应用于数据部分（版本高于 data_version 的订正(mutations)）的数字。

  • primary_key_bytes_in_memory (UInt64) – 主键值使用的内存量（以字节为单位）。

  • primary_key_bytes_in_memory_allocated (UInt64) – 为主键值保留的内存量（以字节为单位）。

  • is_frozen (UInt8) – 显示分区数据备份存在的标志。1，备份存在。0，备份不存在。更多细节，见 FREEZE PARTITION

  • database (String) – 数据库的名称。

  • table (String) – 表的名称。

  • engine (String) – 不带参数的表引擎名称。

  • path (String) – 包含数据部分文件的文件夹的绝对路径。

  • disk (String) – 存储数据部分的磁盘的名称。

  • hash_of_all_files (String) – 压缩文件的 sipHash128

  • hash_of_uncompressed_files (String) – 未压缩文件(带有标记的文件、索引文件等)的 sipHash128

  • uncompressed_hash_of_compressed_files (String) – 压缩文件中的数据(没有压缩时)的 sipHash128

  • delete_ttl_info_min (DateTime) — TTL DELETE 规则 的日期和时间键的最小值。

  • delete_ttl_info_max (DateTime) — TTL DELETE 规则 的日期和时间键的最大值。

  • move_ttl_info.expression (Array(String)) — 表达式的数组。 每个表达式定义一个 TTL MOVE 规则.

    !!! note "警告" 保留 move_ttl_info.expression 数组主要是为了向后兼容，现在检查 TTL MOVE 规则最简单的方法是使用 move_ttl_info.minmove_ttl_info.max 字段。

  • move_ttl_info.min (Array(DateTime)) — 日期值和时间值的数组。数组中的每个元素都描述了一个 TTL MOVE rule 的最小键值。

  • move_ttl_info.max (Array(DateTime)) — 日期值和时间值的数组。数组中的每个元素都描述了一个 TTL MOVE rule 的最大键值。

  • bytes (UInt64) – bytes_on_disk的别名。

  • marks_size (UInt64) – marks_bytes的别名。

示例

SELECT * FROM system.parts LIMIT 1 FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
partition:                             tuple()
name:                                  all_1_4_1_6
part_type:                             Wide
active:                                1
marks:                                 2
rows:                                  6
bytes_on_disk:                         310
data_compressed_bytes:                 157
data_uncompressed_bytes:               91
secondary_indices_compressed_bytes:    58
secondary_indices_uncompressed_bytes:  6
secondary_indices_marks_bytes:         48
marks_bytes:                           144
modification_time:                     2020-06-18 13:01:49
remove_time:                           1970-01-01 00:00:00
refcount:                              1
min_date:                              1970-01-01
max_date:                              1970-01-01
min_time:                              1970-01-01 00:00:00
max_time:                              1970-01-01 00:00:00
partition_id:                          all
min_block_number:                      1
max_block_number:                      4
level:                                 1
data_version:                          6
primary_key_bytes_in_memory:           8
primary_key_bytes_in_memory_allocated: 64
is_frozen:                             0
database:                              default
table:                                 months
engine:                                MergeTree
disk_name:                             default
path:                                  /var/lib/clickhouse/data/default/months/all_1_4_1_6/
hash_of_all_files:                     2d0657a16d9430824d35e327fcbd87bf
hash_of_uncompressed_files:            84950cc30ba867c77a408ae21332ba29
uncompressed_hash_of_compressed_files: 1ad78f1c6843bbfb99a2c931abe7df7d
delete_ttl_info_min:                   1970-01-01 00:00:00
delete_ttl_info_max:                   1970-01-01 00:00:00
move_ttl_info.expression:              []
move_ttl_info.min:                     []
move_ttl_info.max:                     []

另请参阅

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