system.part_moves_between_shards
描述
包含当前正在分片之间移动的 parts 及其迁移进度信息。
列
database(String) — 执行移动操作的数据库名称。
table(String) — 执行移动操作的表名称。
task_name(String) — 移动任务的名称。
task_uuid(UUID) — 移动任务的标识符。
create_time(DateTime) — 任务的创建时间。
part_name(String) — 正在移动的 part 名称。
part_uuid(UUID) — 正在移动的 part 的 UUID。
to_shard(String) — 目标分片的名称。
dst_part_name(String) — 结果 part 的名称。
update_time(DateTime) — 最后一次更新的时间。
state(String) — 移动操作的当前状态。
rollback(UInt8) — 指示该操作是否已回滚的标志。
num_tries(UInt32) — 完成该操作的尝试次数。
last_exception(String) — 最近一次异常的名称 (如果有) 。