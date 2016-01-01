system.part_moves_between_shards

描述

包含当前正在分片之间移动的 parts 及其迁移进度信息。

  • database (String) — 执行移动操作的数据库名称。
  • table (String) — 执行移动操作的表名称。
  • task_name (String) — 移动任务的名称。
  • task_uuid (UUID) — 移动任务的标识符。
  • create_time (DateTime) — 任务的创建时间。
  • part_name (String) — 正在移动的 part 名称。
  • part_uuid (UUID) — 正在移动的 part 的 UUID。
  • to_shard (String) — 目标分片的名称。
  • dst_part_name (String) — 结果 part 的名称。
  • update_time (DateTime) — 最后一次更新的时间。
  • state (String) — 移动操作的当前状态。
  • rollback (UInt8) — 指示该操作是否已回滚的标志。
  • num_tries (UInt32) — 完成该操作的尝试次数。
  • last_exception (String) — 最近一次异常的名称 (如果有) 。