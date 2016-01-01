系统表概述

系统表提供以下信息：

服务器状态、进程和环境。

服务器的内部进程。

构建 ClickHouse 二进制文件时使用的选项。

系统表：

位于 system 数据库中。

数据库中。 仅可用于读取数据。

不能被删除或更改，但可以被分离。

大多数系统表将其数据存储在内存中。ClickHouse 服务器在启动时创建这些系统表。

与其他系统表不同，系统日志表 metric_log、query_log、query_thread_log、trace_log、part_log、crash_log、text_log 和 backup_log 由 MergeTree 表引擎提供，并默认将其数据存储在文件系统中。如果从文件系统中删除表，ClickHouse 服务器将在下次数据写入时再次创建空表。如果新版本中系统表架构发生更改，则 ClickHouse 会重命名当前表并创建新表。

系统日志表可以通过在 /etc/clickhouse-server/config.d/ 下创建与表同名的配置文件，或在 /etc/clickhouse-server/config.xml 中设置相应元素来进行自定义。可以自定义的元素包括：

database : 系统日志表所属的数据库。此选项现已弃用，所有系统日志表都在数据库 system 下。

: 系统日志表所属的数据库。此选项现已弃用，所有系统日志表都在数据库 下。 table : 插入数据的表。

: 插入数据的表。 partition_by : 指定 PARTITION BY 表达式。

: 指定 PARTITION BY 表达式。 ttl : 指定表 TTL 表达式。

: 指定表 TTL 表达式。 flush_interval_milliseconds : 刷新数据到磁盘的间隔。

: 刷新数据到磁盘的间隔。 engine : 提供完整的引擎表达式（以 ENGINE = 开头）及参数。此选项与 partition_by 和 ttl 冲突。如果同时设置，服务器将引发异常并退出。

示例：

默认情况下，表的增长是无限的。要控制表的大小，可以使用 TTL 设置来删除过时的日志记录。此外，还可以使用 MergeTree 引擎表的分区功能。

为收集系统指标，ClickHouse 服务器使用：

CAP_NET_ADMIN 能力。

能力。 procfs （仅在 Linux 中）。

procfs

如果 ClickHouse 服务器没有 CAP_NET_ADMIN 能力，它会尝试回退到 ProcfsMetricsProvider 。 ProcfsMetricsProvider 允许收集每个查询的系统指标（用于 CPU 和 I/O）。

如果系统支持且启用了 procfs，ClickHouse 服务器会收集以下指标：

OSCPUVirtualTimeMicroseconds

OSCPUWaitMicroseconds

OSIOWaitMicroseconds

OSReadChars

OSWriteChars

OSReadBytes

OSWriteBytes

备注 在 5.14.x 开始的 Linux 内核中， OSIOWaitMicroseconds 默认是禁用的。 您可以使用 sudo sysctl kernel.task_delayacct=1 启用它，或者在 /etc/sysctl.d/ 中创建一个 .conf 文件，内容为 kernel.task_delayacct = 1

在 ClickHouse Cloud 中，系统表提供对服务状态和性能的关键见解，如同在自管理的部署中一样。一些系统表在集群级别操作，尤其是那些从 Keeper 节点获取其数据的系统表，这些节点管理分布式元数据。这些表反映集群的整体状态，并在对各个节点进行查询时应保持一致。例如， parts 的查询结果应无论从哪个节点查询都保持一致：

相反，其他系统表是节点特定的，例如使用 MergeTree 表引擎在内存中或持久化其数据。这种情况通常适用于日志和指标等数据。这种持久化确保历史数据可用于分析。然而，这些节点特定的表在每个节点上本质上是唯一的。

要全面查看整个集群，用户可以利用 clusterAllReplicas 函数。此函数允许在 "default" 集群内跨所有副本查询系统表，将节点特定数据汇总为统一的结果。这种方法对于监控和调试集群级操作尤其有价值，确保用户能够有效分析 ClickHouse Cloud 部署的健康和性能。

备注 ClickHouse Cloud 提供多个副本的集群以确保冗余和故障转移。这启用了动态自动扩展和零停机升级等功能。在某个时间点，新节点可能正在添加到集群中，或从集群中移除。要跳过这些节点，可以在使用 clusterAllReplicas 的查询中添加 SETTINGS skip_unavailable_shards = 1 ，如下所示。

例如，考虑查询 query_log 表时的区别——这些表通常对分析很重要。

一般而言，在判断系统表是否为节点特定时，可以应用以下规则：