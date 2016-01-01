跳到主要内容
ClickHouse Cloud only

system.masking_policies

包含系统中定义的所有脱敏策略的信息。

Columns:

  • name (String) — 脱敏策略名称。完整名称格式为 short_name ON database.table
  • short_name (String) — 脱敏策略的短名。例如，如果完整名称是 mask_email ON mydb.mytable，则短名为 mask_email
  • database (String) — 数据库名称。
  • table (String) — 表名。
  • id (UUID) — 脱敏策略 ID。
  • storage (String) — 存储该脱敏策略的目录名称。
  • update_assignments (Nullable(String)) — 定义数据应如何脱敏的 UPDATE 赋值表达式。例如：email = '***masked***', phone = '***-***-****'
  • where_condition (Nullable(String)) — 可选的 WHERE 条件，用于指定何时应用脱敏。
  • priority (Int64) — 应用多个脱敏策略时的优先级。优先级更高的策略会先被应用。默认值为 0。
  • apply_to_all (UInt8) — 指示该脱敏策略是否适用于所有角色和/或用户。为 1 表示是，否则为 0。
  • apply_to_list (Array(String)) — 应用该脱敏策略的角色和/或用户列表。
  • apply_to_except (Array(String)) — 该脱敏策略应用于除列出的角色和/或用户以外的所有角色和/或用户。仅当 apply_to_all 为 1 时才会被填充。