ClickHouse Cloud only
system.masking_policies
包含系统中定义的所有脱敏策略的信息。
Columns:
name(String) — 脱敏策略名称。完整名称格式为
short_name ON database.table。
short_name(String) — 脱敏策略的短名。例如，如果完整名称是
mask_email ON mydb.mytable，则短名为
mask_email。
database(String) — 数据库名称。
table(String) — 表名。
id(UUID) — 脱敏策略 ID。
storage(String) — 存储该脱敏策略的目录名称。
update_assignments(Nullable(String)) — 定义数据应如何脱敏的
UPDATE赋值表达式。例如：
email = '***masked***', phone = '***-***-****'。
where_condition(Nullable(String)) — 可选的
WHERE条件，用于指定何时应用脱敏。
priority(Int64) — 应用多个脱敏策略时的优先级。优先级更高的策略会先被应用。默认值为 0。
apply_to_all(UInt8) — 指示该脱敏策略是否适用于所有角色和/或用户。为 1 表示是，否则为 0。
apply_to_list(Array(String)) — 应用该脱敏策略的角色和/或用户列表。
apply_to_except(Array(String)) — 该脱敏策略应用于除列出的角色和/或用户以外的所有角色和/或用户。仅当
apply_to_all为 1 时才会被填充。