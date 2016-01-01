system.instrumentation
在 ClickHouse Cloud 中进行查询
该系统表中的数据保存在 ClickHouse Cloud 中每个节点的本地。因此，如需获得所有数据的完整视图，需要使用
clusterAllReplicas 函数。更多详情请参阅此处。
包含使用 LLVM XRay 功能的插桩点。
列：
id(UInt32) — 插桩点的 ID。
function_id(Int32) — 在 ELF 二进制文件的
xray_instr_map段中分配给函数的 ID。
function_name(LowCardinality(String)) — 用于对函数进行插桩的名称。
handler(LowCardinality(String)) — 处理程序（handler）类型。
entry_type(Enum('Entry' = 0, 'Exit' = 1, 'EntryAndExit' = 2)) — 入口类型：
Entry、
Exit或
EntryAndExit。
symbol(LowCardinality(String)) — 完整且已去混淆的符号。
parameters(Array(Dynamic)) — 处理程序（handler）调用的参数。
示例
另请参阅
- SYSTEM INSTRUMENT — 添加或移除插桩点。
- system.trace_log — 查看性能分析日志。
- system.symbols — 查看用于添加插桩点的符号。