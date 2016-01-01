跳到主要内容
system.instrumentation

在 ClickHouse Cloud 中进行查询

该系统表中的数据保存在 ClickHouse Cloud 中每个节点的本地。因此，如需获得所有数据的完整视图，需要使用 clusterAllReplicas 函数。更多详情请参阅此处

包含使用 LLVM XRay 功能的插桩点。

列：

示例

SELECT * FROM system.instrumentation FORMAT Vertical;

1:
──────
id:            0
function_id:   231280
function_name: QueryMetricLog::startQuery
handler:       log
entry_type:    Entry
symbol:        DB::QueryMetricLog::startQuery(std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char>> const&, std::__1::chrono::time_point<std::__1::chrono::system_clock, std::__1::chrono::duration<long long, std::__1::ratio<1l, 1000000l>>>, unsigned long)
parameters:    ['test']

 2:
──────
id:            1
function_id:   231280
function_name: QueryMetricLog::startQuery
handler:       profile
entry_type:    EntryAndExit
symbol:        DB::QueryMetricLog::startQuery(std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char>> const&, std::__1::chrono::time_point<std::__1::chrono::system_clock, std::__1::chrono::duration<long long, std::__1::ratio<1l, 1000000l>>>, unsigned long)
parameters:    []

 3:
──────
id:            2
function_id:   231280
function_name: QueryMetricLog::startQuery
handler:       sleep
entry_type:    Exit
symbol:        DB::QueryMetricLog::startQuery(std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char>> const&, std::__1::chrono::time_point<std::__1::chrono::system_clock, std::__1::chrono::duration<long long, std::__1::ratio<1l, 1000000l>>>, unsigned long)
parameters:    [0.3]

返回了 3 行。用时：0.302 秒。

